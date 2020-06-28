Блогер из Житомира посадил за руль ребенка на скорости 100 км/ч. Видео

Популярный в Instagram блогер из Житомира Руслан Матвиенко показал, как его племянник управляет автомобилем на скорости 100 км/ч.

На видео, которое опубликовано на странице "Житомира автомобильного" в Facebook, он хвастается эти фактом (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Ребенок управлял авто на скорости 100 км/ч Facebook Житомир автомобильный

"Вы видели, чтобы когда-нибудь мальчик семи лет ездил на "Мерседесе" со скоростью 100 км/ч", – сказал блогер.

Ребенок управлял авто на скорости 100 км/ч Facebook Житомир автомобильный

На другом видео он отметил, что гордится своим племянником.

При этом видно, что ребенок отвлекается и отворачивается от дороги, хотя Матвиенко говорит ему, чтобы тот следил за движением.

Ребенок управлял авто на скорости 100 км/ч Facebook Житомир автомобильный

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожской области полиция вычислила отца, чей 10-летний ребенок за рулем "Мерседеса" ездил в магазин.