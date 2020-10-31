Блогер показала простой способ сэкономить на стирке. Видео

Шотландский блогер Жозефина Беккер показала простой способ сэкономить на стирке и сделать ее более экологичной.

В своем Instagram девушка рассказала, как превратить в средство для стирки обыкновенные каштаны. Превратить их в мыльный раствор можно благодаря содержанию специального вещества – сапонина, соединения которого при взбалтывании образуют густую и стойкую пену.

Чтобы приготовить средство для стирки, девушка разрезала плоды каштана пополам, затем сложила их в банку, залила водой и оставила настаиваться на ночь.

Утром Беккер убрала из банки каштаны, процедила жидкость и залила ее в отсек для стирального порошка для дальнейшего использования.

Ранее OBOZREVATEL рассказал о том, как можно сэкономить на коммунальных услугах. Публикация появилась в Международный день экономии, который отмечается во всем мире 31 октября.