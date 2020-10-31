Блогер показала простой способ сэкономить на стирке. Видео
Экоактивисты назвали мыльные орехи из предгорий Гималаев хорошей альтернативой химическим средствам для стирки
Однако Жозефина Беккер заявила, что их доставка по всему миру увеличивает выработку углекислого газа
Она нашла более безопасное для экологии средство для стирки
Шотландский блогер Жозефина Беккер показала простой способ сэкономить на стирке и сделать ее более экологичной.
В своем Instagram девушка рассказала, как превратить в средство для стирки обыкновенные каштаны. Превратить их в мыльный раствор можно благодаря содержанию специального вещества – сапонина, соединения которого при взбалтывании образуют густую и стойкую пену.
Чтобы приготовить средство для стирки, девушка разрезала плоды каштана пополам, затем сложила их в банку, залила водой и оставила настаиваться на ночь.
Утром Беккер убрала из банки каштаны, процедила жидкость и залила ее в отсек для стирального порошка для дальнейшего использования.
Ранее OBOZREVATEL рассказал о том, как можно сэкономить на коммунальных услугах. Публикация появилась в Международный день экономии, который отмечается во всем мире 31 октября.