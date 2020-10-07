Близкие погибших в Ан-26 курсантов поделились воспоминаниями: мечтали о семье, детях и небе

Родные погибших в Ан-26 курсантов 2 и 4 курсов ХУВС рассказали, чем жили юные авиаторы и о чем мечтали. Практически все ребята говорили, что счастливы, потому что могут летать, мечтали о собственных семьях, а кто-то уже и о детях.

Трогательные истории нескольких Героев рассказала ТСН. Так, у курсанта Николая Микитченко осталась жена Влада. Сейчас ей всего 21 год, а ему было 22 и он мечтал со временем стать гражданским пилотом.

Пара дружила с детства, позже девушка ждала любимого из АТО, когда вернулся – сразу поженились и мечтали о ребенке (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Он говорил: "У нас будет девочка, такая же, как и ты, красивая". А я говорю: "Нет, я больше хочу мальчика", – вспоминает молодая вдова.

Со своей стороны Ольга Гузь, сестра курсанта, рассказала, что ее брат в тот день не хотел лететь и должен был провожать маму на заработки, но ему не удалось – не отпросился.

"Говорил: "Мам, я хотел тебя обнять и так хотел тебя увидеть". И потом сказал, что перезвонит после полета", – вспоминает девушка.

Последний свой разговор с 23-летним Русланом Шереметом постоянно вспоминает и его мама, которой сын говорил о том, что счастлив.

"Мама, я счастлив". Это те последние слова, которые он мне сказал, и которые по сей день в моей памяти".

По ее словам, пойти в летчики Руслана вдохновил его дед, служивший в Афганистане, Грузии и Германии. И именно его рассказы больше всего захватывали парня.

"Больше всего не то, что героизм, а то, что ответственные... То, что в Афганистане садились, сливали максимум топлива, чтобы забрать убитых, раненых... Говорит: "Я тоже хочу так", – поделился дедушка курсанта Шеремета Кадыржан Кахаржанов.

Влюбленные в небо были и в семье еще одного курсанта – 20-летнего Александра Скочкова, сына штурмана Ил-76, сбитого террористами в 2014 году под Луганском. Александр в кадрах фильма об отце с улыбкой на лице рассказывал, что больше всего любит небо за ощущения, для него это была словно романтика. В том же фильме мама Александра сказала, что отец гордился бы выбором сына.

Еще одного погибшего курсанта 133-й летной группы Дмитрия Андрущенко вспоминают как всегда улыбающегося юношу. В лицее, где он учился, до сих пор висит карта с флажками университетов. Именно на ней парень выбирал заведение, где получить желанную профессию.

"В моей памяти это был очень светлый, добрый, веселый, жизнерадостный ребенок. Он мечтал о карьере военнослужащего", – сказала классная руководительница Дмитрия Нина Омельченко.

Четырем молодым курсантам 133-й летной группы было всего 19 лет: это Дмитрий Донец с Черниговщины, Константин Зибюк из Хмельниччины, Александр Клевец из Херсона, Богдан Матвийчук с Житомирщины. Учителя говорят, что эти ребята выбрали небо еще в школе.

А вот 22-летний Ростислав Булий из Львовской области о своей мечте летать никому не рассказывал. Перед тем, как поступить в авиационный университет, он закончил экономический техникум. В то же время 20-летний Александр Бойко с Сумщины получил образование в Шосткинском лицее-интернате спортивного профиля, где учатся его брат и сестра.

Еще один погибший курсант Евгений Скоробогатько вырос в военной семье. Его отец служил в АТО, а брат – воин ВСУ. Молодому авиатору было 26 лет. Сначала он попробовал себя в программировании и только потом загорелся полетами. Его жена до последнего не хотела отпускать на практику, будто что-то чувствовала. Но он все-таки поднялся в небо.

А Андрей Померанцев ради мечты о высоте бросил железнодорожный техникум. Сказал: "У меня отец военный, я хочу тоже служить, защищать Украину", – говорит об Андрее классная руководительница Оксана Стрижинская.

Парня с детства называли счастливчиком. Поэтому родители до последнего надеялись: сын будет жить.

"Я надеялась, что он останется живым. Мы постоянно считали его счастливчиком, ему постоянно везло во всем", – говорит мать парня Елена.

Он поднялся в тот вечер в небо, чтобы налетать последний учебный час. Но не судьба. Его жизнь трагически оборвалась в 25. У него остались родители и две младшие сестры.

"Я надеюсь, что это было быстро, и он этого всего не почувствовал – этого страха, боли", – добавляет мама курсанта.

Фото еще одного романтика, который мечтал о небе, Дмитрия Студинского оставили в гимназии, где он учился. Рядом ученики положили бумажные самолетики.

"Гордились, что он поступил, очень гордились этим", – говорит Наталья Зенина, первая учительница Дмитрия.

Одноклассники парня добавили, что он был хорошим баскетболистом, но всегда увлекался авиацией. Дмитрий учился на штурмана. На момент катастрофы ему было 20 лет.

"Когда мы встречались, он говорил, что все нравится, что это его призвание, он хочет стать тем, на кого пошел учиться", – рассказал товарищ, одноклассник Дмитрия Павел Грабенко.

Фотографии со страницы еще одного погибшего, Романа Корчовского в соцсети – преимущественно с самолетами. Он не скрывал своей мечты и наслаждался каждым мгновением, проведенным на высоте. Обещал, что когда станет пилотом, отвезет друзей на отдых в Турцию. Роману был 21 год.

"Как с этим смириться. Хочется еще общаться, следить за тем, как он летит", – говорит однокурсник погибшего Александр Фролов.

А 20-летний Владимир Олабин любил экстремальные виды спорта, лыжи, дайвинг. Но главным увлечением в жизни было небо. Единственную фотографию с самолетом, выложенную в соцсети, парень подписал лаконично: "Мечта – задача".

Между тем Максим Хомьячук тайком от всех подал документы в Харьковский университет и поступил. Во время летной практики за два дня до катастрофы он пролетал над родной Винниччиной.

"Над Ильинцами пролетали, если бы я знала, я бы на крыльях к нему перелетела, чтобы его только увидеть", – говорит мать Максима.

Курсанту был 21 год. Еще один оставалось учиться, потом хотел летать на истребителе, а впоследствии стать гражданским пилотом.

Андрею Роспотнюку за месяц до трагедии исполнился 21 год. Его мама служит в авиационной бригаде. Дедушка тоже был военным. Поэтому Андрей всегда знал – будет продолжать семейную традицию. Должен был стать военным штурманом.

"Я бы вырвала свое сердце и отдала ему, чтобы услышать заветные слова: "Киця, я прилетел, все хорошо", – написала в соцсети девушка Андрея Роспотнюка.

Они были вместе два года. На фото и видео в соцсетях постоянно веселые и улыбчивые. Близкие курсанта говорят: таким он был и в жизни – всегда заряжал всех вокруг энергией и позитивом.

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