Арестович о близких к Медведчуку телеканалах: они не являются нашими врагами

Телеканалы, которые связывают с украинским политиком Виктором Медведчуком, "являются профессионалами, а не нашими врагами".

Об этом в эфире "Громадського радіо" заявил спикер делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, внештатный советник главы Офиса президента (ОП) Алексей Арестович. Так он ответил на вопрос, не является ли угрозой нацбезопасности концентрация в руках людей, близких к пророссийскому политику, трех каналов, "дающих достаточно спорную информацию".

По мнению Арестовича, на их информирование надо ответить "нашим – четким, системным, объяснять народу, что происходит".

При этом советник главы ОП уточнил, что вышеупомянутые телеканалы (речь о "112 Украина", News One и ZІК, – ред.) "не являются нашими врагами, они являются представителями украинских СМИ, работающими в соответствии с законом".

"Мы приветствуем их профессиональную деятельность. Другое дело, что некоторые лица, пользуясь их возможностями, доносят искаженную, искаженную или предвзятую информацию", – сказал Арестович.

По мнению советника, любое медиа должно предоставлять две точки зрения.

"Моя задача – обеспечить вторую, иную точку зрения... Мы должны работать как государство, моей задачей не является соревнование по медиа любой направленности. Моя задача – обеспечить информирование СМИ и общества о том, что делает президент и Офис президента", – подчеркнул он.

С Медведчуком – народным депутатом, главой политсовета партии "Оппозиционный блок – За жизнь", кумом президента России Владимиром Путиным – связывают такие каналы, как "112 Украина", News One и ZІК.

"ОПЗЖ" известна своими пророссийскими акциями. Так, возглавляемая Медведчуком партия в июле публично поздравила страну-агрессора с Днем России.

Еще раньше Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное производство по факту поездки в Москву представителей "ОПЗЖ" 10 марта 2020 года. Там они обсуждали создание парламентского "нормандского формата" для переговоров по Донбассу.

Одновременно Медведчук провел также встречу с Путиным.

11 марта нардепы присутствовали на пленарном заседании Госдумы РФ. В Верховной Раде отметили, что командировку для ОПЗЖ не оформляли, поэтому ее представители не были уполномочены вести переговоры от имени Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что украинская телеведущая, жена лидера ОПЗЖ Оксана Марченко призналась, что сама была инициатором того, чтобы их кумом стал именно Путин.

В этом вопросе она сразу отметила, что разделяет личные отношения с людьми и политику.