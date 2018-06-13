Блекаут в Крыму: на полуострове рассказали, что происходит

После возобновления подачи электричества на аннексированный полуостров Крым, люди все еще остаются без мобильной связи.
"Да, свет пропал около 15:00, и включили минут 15-20 назад (приблизительно 17:15-17:20 по Киеву). Связи мобильной тоже не было, и сейчас нет", – сказала в комментарии OBOZREVATEL крымский блоггер Илона Карачан.
Мобильная связь в Ялте отсутствует
Скрин: Илона Карачан
По ее словам, люди восприняли данный инцидент молча, никто даже не обсуждал проблему.
"Только генераторы работали, люди молча восприняли", – рассказала Илона.
Магазины в Ялте подключили генераторы
Фото: Илона Карачан
Крымчанка говорит, что свет скорее всего отключили на всей территории полуострова, никаких официальных сообщений по этому событию пока нет.
По ее словам, последнее подобное масштабное отключение электричества было в июле 2017 года.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, территория аннексированного Россией Крыма могла остаться без электричества и мобильной связи из-за аварии на подстанции "Тамань".
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