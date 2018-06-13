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Блекаут в Крыму: на полуострове рассказали, что происходит

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После возобновления подачи электричества на аннексированный полуостров Крым, люди все еще остаются без мобильной связи.

"Да, свет пропал около 15:00, и включили минут 15-20 назад (приблизительно 17:15-17:20 по Киеву). Связи мобильной тоже не было, и сейчас нет", – сказала в комментарии OBOZREVATEL крымский блоггер Илона Карачан.

Мобильная связь в Ялте отсутствует

Скрин: Илона Карачан

По ее словам, люди восприняли данный инцидент молча, никто даже не обсуждал проблему.

"Только генераторы работали, люди молча восприняли", – рассказала Илона.

Магазины в Ялте подключили генераторы

Фото: Илона Карачан

Крымчанка говорит, что свет скорее всего отключили на всей территории полуострова, никаких официальных сообщений по этому событию пока нет.

По ее словам, последнее подобное масштабное отключение электричества было в июле 2017 года.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, территория аннексированного Россией Крыма могла остаться без электричества и мобильной связи из-за аварии на подстанции "Тамань".

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Тема
Эксклюзив
Место
Украина
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