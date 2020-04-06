Благовещение и Вербное воскресенье: в ПЦУ рассказали о новых правилах празднования

Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Православной церкви Украины Александр Драбинко пояснил, что богослужения на Благовещение и Вербное воскресенье будут проводиться с соблюдением требований усиленных карантинных мер из-за пандемии коронавируса COVID-19.

"Богослужения мы не отменяем. Это просто невозможно, да и не нужно", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

"На Благовещение мы планируем совершение трех Божественных литургий в трех приделах нашего собора. Это дает возможность в разное время большему количеству людей принять участие в Богослужении и Таинством Евхаристии приготовиться к Пасхе", – пояснил он.

В то же время митрополит уточнил, что на службе будет присутствовать минимум лиц – "несколько человек хора, несколько человек священников и люди, которые будут вести видеотрансляцию".

"Если у кого-то будет возможность прийти в храм, из храма никого не выгоним. Может быть свободный поток. Человек пришел, помолился, свечку поставил и ушел. Это не будет массовым собранием, как это бывает в обычное время ежегодно. Должны соблюдаться все карантинные меры, и мы их соблюдаем. У входа в храм у нас есть дезинфектор для рук, все должны быть в масках", – подчеркнул он.

На Благовещение и Вербное воскресенье в храмах ПЦУ будет действовать карантин

Митрополит также напомнил о том, что на совещании Всеукраинского совета церквей с участием Национальной полиции правоохранители разъяснили, что проведение богослужений в храмах не запрещено при условии участия в них не более 10 человек.

Митрополит добавил, что "Вербное воскресенье, наверное, пройдет в том же формате. Пока действуют меры карантина, ничего не меняется. Священник служит литургию, хор поет, трансляция идет".

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