Благотворители на страже здоровья: какая помощь оказывается Константиновке в борьбе с коронавирусом

В медицинские учреждения Константиновки продолжает поступать благотворительная помощь от Фонда Бориса Колесникова.

Как сообщалось ранее, предприниматели, благотворители и меценаты Донетчины создали штаб по борьбе с распространением и последствиями коронавируса. В частности, бизнесмен Борис Колесников и его Фонд взяли под свой патронаж Константиновку.

В течение нескольких недель представители Фонда передали в больницы города индивидуальные средства защиты для медиков (маски, перчатки, респираторы, защитные костюмы), дезинфицирующие средства (антисептики для кожи рук и поверхностей, спирт), пульсоксиметры.

В ближайшее время ожидаются очередные поставки средств защиты для медработников и необходимого оборудования для лечения пациентов с диагнозом "коронавирус".

"Мой Фонд открыл линию финансирования медицинских учреждений Константиновки, сотрудники постоянно пребывают на связи с медиками. Мы оказываем всю необходимую помощь в осуществлении превентивных мер по противодействию распространения коронавируса в Украине, и Донецком регионе в частности. Это наша общая беда, и задача номер один – побороть распространение смертельной болезни в кратчайшие сроки", – отметил Борис Колесников, Президент благотворительного Фонда.

Кроме обеспечения больниц всем необходимым, Фонд Бориса Колесникова при поддержке ХК "Донбасс" организовал подвоз медицинских работников города к месту работы. Социальные автобусы благотворителей дважды в день забирают медиков из сел Иванополье, Новодмитровка, Ильиновка, Александро-Калиново, Клебан-Бык, Яблуновка, Степановка, доставляют в Константиновку, а потом обратно везут домой.

Позаботились благотворители и хоккеисты также о времяпрепровождении местных жителей во время карантина. Начиная с 11 апреля, каждые выходные спортсмены проводят во дворах Константиновки и Дружковки утренние спортивные тренировки.