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15 апреля • обновлено в 12:53
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Благотворители на страже здоровья: какая помощь оказывается Константиновке в борьбе с коронавирусом

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В медицинские учреждения Константиновки продолжает поступать благотворительная помощь от Фонда Бориса Колесникова.

Как сообщалось ранее, предприниматели, благотворители и меценаты Донетчины создали штаб по борьбе с распространением и последствиями коронавируса. В частности, бизнесмен Борис Колесников и его Фонд взяли под свой патронаж Константиновку.

В течение нескольких недель представители Фонда передали в больницы города индивидуальные средства защиты для медиков (маски, перчатки, респираторы, защитные костюмы), дезинфицирующие средства (антисептики для кожи рук и поверхностей, спирт), пульсоксиметры.

Благотворители на страже здоровья: какая помощь оказывается Константиновке в борьбе с коронавирусом

В ближайшее время ожидаются очередные поставки средств защиты для медработников и необходимого оборудования для лечения пациентов с диагнозом "коронавирус".

"Мой Фонд открыл линию финансирования медицинских учреждений Константиновки, сотрудники постоянно пребывают на связи с медиками. Мы оказываем всю необходимую помощь в осуществлении превентивных мер по противодействию распространения коронавируса в Украине, и Донецком регионе в частности. Это наша общая беда, и задача номер один – побороть распространение смертельной болезни в кратчайшие сроки", – отметил Борис Колесников, Президент благотворительного Фонда.

Благотворители на страже здоровья: какая помощь оказывается Константиновке в борьбе с коронавирусом
Благотворители на страже здоровья: какая помощь оказывается Константиновке в борьбе с коронавирусом
Благотворители на страже здоровья: какая помощь оказывается Константиновке в борьбе с коронавирусом

Кроме обеспечения больниц всем необходимым, Фонд Бориса Колесникова при поддержке ХК "Донбасс" организовал подвоз медицинских работников города к месту работы. Социальные автобусы благотворителей дважды в день забирают медиков из сел Иванополье, Новодмитровка, Ильиновка, Александро-Калиново, Клебан-Бык, Яблуновка, Степановка, доставляют в Константиновку, а потом обратно везут домой.

Благотворители на страже здоровья: какая помощь оказывается Константиновке в борьбе с коронавирусом
Благотворители на страже здоровья: какая помощь оказывается Константиновке в борьбе с коронавирусом
Благотворители на страже здоровья: какая помощь оказывается Константиновке в борьбе с коронавирусом
Благотворители на страже здоровья: какая помощь оказывается Константиновке в борьбе с коронавирусом

Позаботились благотворители и хоккеисты также о времяпрепровождении местных жителей во время карантина. Начиная с 11 апреля, каждые выходные спортсмены проводят во дворах Константиновки и Дружковки утренние спортивные тренировки.

Благотворители на страже здоровья: какая помощь оказывается Константиновке в борьбе с коронавирусом
Благотворители на страже здоровья: какая помощь оказывается Константиновке в борьбе с коронавирусом

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Персона
Борис Колесников
Место
Украина
Тег
Фонд Бориса Колесникова
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