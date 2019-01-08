''Благословляет на войну'': Цимбалюк разгромил патриарха Кирилла из-за Украины

Глава РПЦ патриарх Кирилл не имеет морального права возмущаться по поводу создания поместной православной церкви Украины. Ведь он является прислужником путинского преступного режима, который поощряет войну и гибель граждан чужой страны.

Это подтверждает тот факт, что Кирилл посещает Министерство обороны России, где фактически вместе с Владимиром Путиным проводит коллегию российского военного ведомства. На это обратил внимание в своем видеоблоге на Youtube украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Посмотрите заявления Кирилла за последние пять лет. Я где-то может пропустил, чтобы он осудил российскую агрессивную внешнюю политику по отношению к Украине? Нет, не пропустил. И вообще, Кирилл да и другие российские священники любят находиться возле российских военных. И почему-то так называемая УПЦ МП на оккупированных территориях благословляет солдат армии оккупантов. И примеров такого действия более, чем достаточно", — подчеркнул Цимбалюк.

Патриарх Кирилл Пресс-служба РПЦ

Кроме того, он проанализировал одно из выступлений Кирилла перед прихожанами, в котором нашел массу лукавства и даже пропагандистских прокремлевских посылов. Так, украинского журналиста крайне возмутили выпады российского патриарха против автокефалии в Украине. Их он пытался оправдать аргументом о том, что во многих странах нет поместных церквей, поскольку их объединяет одна общая.

"Правильно говорит патриарх Кирилл, что иногда церкви простираются на несколько государств. Но в таком случае нельзя обслуживать интересы страны-агрессора, особенно в части вопросов войны и мира. Вы сначала брызгаете святой водичкой российские ракеты и благословляете на войну с Украиной, а потом удивляетесь, почему происходит то, что происходит", — ярко прокомментировал Цимбалюк слова главы РПЦ.

Кроме того, журналист обратил внимание и на то, что в своей речи Кирилл постоянно прибегал к крайне агрессивным оборотам, адресованным Украине, что никак не свидетельствует в пользу миролюбивых намерений российской церкви. Более того, он употреблял традиционный кремлевский штамп "незалежная церковь", который демонстрирует пренебрежительное отношение России к соседнему суверенному государству.

Роман Цимбалюк Facebook Романа Цимбалюка

"Вслушайтесь в эти слова. И эти люди говорят о том, что в Украине ненависть? Мне кажется, это лукавство. А словосочетание "незалежная церковь", а не "независимая"? Ведь патриарх Кирилл говорит на русском языке, но когда они говорят слово "незалежная", тем самым хотят подчеркнуть пренебрежение к украинскому независимому государству. Ну, нам с такими священниками не по дороге", — возмутился Цимбалюк.

То, что Кирилл является не более, чем еще одним рупором кремлевской пропаганды, подтверждает и риторика его письма к Вселенскому патриарху, отмечает журналист. Ведь в документе фигурирует словосочетание "киевские власти". Оно нарочито подчеркивает непризнание всеми структурами России украинского государства.

"Патриарх Кирилл, как и Владимир Путин, говорят языком ненависти, говорят о том, что это (создание независимой ПЦУ. — Ред.) приведет к кровопролитию, гибели людей, захвату храмов. Но ничего же этого не происходит, а они бы судя по всему хотели", — ярко подытожил Цимбалюк свою критику главы РПЦ.

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