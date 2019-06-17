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"Благодать отступает!" Филарет внезапно обратился к грешникам

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Почетный патриарх ПЦУ Филарет обратился к грешникам, призвав их покаяться, чтобы к ним вернулась Божья благодать.

Размышлениями поделился он в своей проповеди в Свято-Духовском храме г. Киева, посвященной второму дню после Пятидесятницы в понедельник, 17 июня. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Святой Дух действовал во все времена нашей истории. Действует и сейчас. Во времена государственного атеизма, этой страшной антирелигийной пропаганды, казалось бы, никто не может устоять. Но вера сохранялась, потому что действовала благодать", сказал он.

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Филарет

Филарет

Скриншот из видео

При этом, Филарет предупредил об опасности. "Благодать Святого Духа может и отступать от христиан, и она отступает. Когда мы грешим. Тогда она уходит от нас, поскольку не может быть вместе с грехом. Грешишь знай, благодать от тебя ушла. Но она может прийти, когда ты покаешься и признаешь себя грешником", – пояснил Филарет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Православная церковь Украины
Персона
Патриарх Филарет
Место
Украина
Тег
ПЦУ
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