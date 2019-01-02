В Запорожье у Женьки была девушка. Ну как - была? Громко сказано. За нос водила. Нравилась, флиртовала, соглашалась на свидания. Но того, чего так остро хотел Женька - не происходило. У него чувства были, а у нее - фиг поймешь. Загадочная женская душа, дебри для мужчины. Потом ротация, она там, он - здесь.

Перемирие, епт...

Шальные пули у него ассоциировались с ее глазами. Шальными. Он когда попал в Запорожье - наслушался, что там девушки самые красивые. Они, конечно, везде в Украине красивые, но встретил ее в кругу общих знакомых - и пропал.

Опять Авдеевка - она стала вторым домом по сути... Боевые дежурства, хождение по лезвию ножа, жизнь на волоске. А Маринка снилась ему по ночам. Стреляла своими карими глазами в душу и звонким голосом смеялась. Смеялась - а он мучился, вспоминая последний вечер. Они тогда забежали в кофейню на Маяковского и заказали вкуснейший глинтвейн.

- Ты будешь меня ждать?

Она неопределенно повела подбородком и отвела глаза.

- Не знаю...

Холодно, мороз - двадцатка, наверное. Новый Год, оливье, автомат и война.

Субъективно, но рядовые россияне не понимают - что это такое. Нет, они, конечно, кричат - за Родину, за Путина, типа каждый готов. Но понять - что это? Где-то в Украине война - это само собой, пусть. Многие видят составы с вооружением, движущиеся в сторону "братской страны" - и что? Каждый ли из них понимает, что происходит? Сложно представить их народ, дружно готовящий оливье пацанам в окопы. Или бабушек, вяжущих носки мальчишкам.

Женька задумался. Тишину разрезал фейерверк. Сепарский. На несколько минут пошла привычная трескотня, потом все стихло. "Отпраздновали".

Внутренний чертяка толкает на отчаянные поступки - и Женька время от времени совершал вылазки на "крайние метры". Когда Домагой Вида "прославился" в Москве - друзьям заказал хорватский флаг, сюда, на передовую. За ночь с ребятами поставили, и наслаждались реакцией. Да, на той стороне взбесились, да и хрен с ними. Зимой так сильно не пошутишь, остаться незамеченным тяжелее, а поиздеваться хотелось. Вспомнилась заметка в Facebook - в Турции на 9 мая россияне стучались во все двери отеля в 5 утра, и кто открывал - поливали из огнетушителя. Женька с радостью оказался бы сейчас там, чтобы ответить - там хотя бы можно до них руками дотянуться. А тут понимаешь - что это они против тебя, а вынужден сдерживаться. Потому что очередное "перемирие". Одно название.

Небо звездное, красиво и странно, почему-то. Сидишь тут и вынужден вспоминать. "Как там мама" - хотелось бы подумать, но ее нет давно. Вырос парень, и некому отчитаться - что "поел и в шапке". Знала бы она, каким отчаянным бойцом он стал и как он слился с этой войной в единое целое...

Мороз, и опять "тиха украинская ночь"... Тихо пискнул еле живой смартфон, и немеющими от холода пальцами Женька достал его из кармана. Странно, что еще работает. Новый Год перестал быть морозным, и губы довольно растянулись в улыбке. Одно маленькое сообщение в такую ночь творит чудеса. Когда вся страна празднует, а ты здесь.

"Жду тебя. Думаю о тебе. Марина. "

P.S. Благодарю ВСУ! За каждую минуту мира. С Новым Годом, ребята.