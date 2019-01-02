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Елена Кудренко
Елена Кудренко
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Благодарю нашу армию за каждую минуту мира!

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В Запорожье у Женьки была девушка. Ну как - была? Громко сказано. За нос водила. Нравилась, флиртовала, соглашалась на свидания. Но того, чего так остро хотел Женька - не происходило. У него чувства были, а у нее - фиг поймешь. Загадочная женская душа, дебри для мужчины. Потом ротация, она там, он - здесь.

Перемирие, епт...

Шальные пули у него ассоциировались с ее глазами. Шальными. Он когда попал в Запорожье - наслушался, что там девушки самые красивые. Они, конечно, везде в Украине красивые, но встретил ее в кругу общих знакомых - и пропал.

Опять Авдеевка - она стала вторым домом по сути... Боевые дежурства, хождение по лезвию ножа, жизнь на волоске. А Маринка снилась ему по ночам. Стреляла своими карими глазами в душу и звонким голосом смеялась. Смеялась - а он мучился, вспоминая последний вечер. Они тогда забежали в кофейню на Маяковского и заказали вкуснейший глинтвейн.

- Ты будешь меня ждать?

Она неопределенно повела подбородком и отвела глаза.

- Не знаю...

Новости
Армения и Беларусь унижаются, а Украина плюнула Москве в лицо!

Холодно, мороз - двадцатка, наверное. Новый Год, оливье, автомат и война.

Субъективно, но рядовые россияне не понимают - что это такое. Нет, они, конечно, кричат - за Родину, за Путина, типа каждый готов. Но понять - что это? Где-то в Украине война - это само собой, пусть. Многие видят составы с вооружением, движущиеся в сторону "братской страны" - и что? Каждый ли из них понимает, что происходит? Сложно представить их народ, дружно готовящий оливье пацанам в окопы. Или бабушек, вяжущих носки мальчишкам.

Женька задумался. Тишину разрезал фейерверк. Сепарский. На несколько минут пошла привычная трескотня, потом все стихло. "Отпраздновали".

Благодарю нашу армию за каждую минуту мира!

Внутренний чертяка толкает на отчаянные поступки - и Женька время от времени совершал вылазки на "крайние метры". Когда Домагой Вида "прославился" в Москве - друзьям заказал хорватский флаг, сюда, на передовую. За ночь с ребятами поставили, и наслаждались реакцией. Да, на той стороне взбесились, да и хрен с ними. Зимой так сильно не пошутишь, остаться незамеченным тяжелее, а поиздеваться хотелось. Вспомнилась заметка в Facebook - в Турции на 9 мая россияне стучались во все двери отеля в 5 утра, и кто открывал - поливали из огнетушителя. Женька с радостью оказался бы сейчас там, чтобы ответить - там хотя бы можно до них руками дотянуться. А тут понимаешь - что это они против тебя, а вынужден сдерживаться. Потому что очередное "перемирие". Одно название.

Новости
А че там у х*хл*в?

Небо звездное, красиво и странно, почему-то. Сидишь тут и вынужден вспоминать. "Как там мама" - хотелось бы подумать, но ее нет давно. Вырос парень, и некому отчитаться - что "поел и в шапке". Знала бы она, каким отчаянным бойцом он стал и как он слился с этой войной в единое целое...

Мороз, и опять "тиха украинская ночь"... Тихо пискнул еле живой смартфон, и немеющими от холода пальцами Женька достал его из кармана. Странно, что еще работает. Новый Год перестал быть морозным, и губы довольно растянулись в улыбке. Одно маленькое сообщение в такую ночь творит чудеса. Когда вся страна празднует, а ты здесь.

"Жду тебя. Думаю о тебе. Марина. "

P.S. Благодарю ВСУ! За каждую минуту мира. С Новым Годом, ребята.

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Автор
Елена КудренкоЕлена Кудренко
Темы
Российская военная угрозаАТО на Донбассе
Место
Украина
Теги
войнаармияНовости Донбасса
Источник
Источник:Facebook Елены Кудренко
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