ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

"Благодаря вам Украина существует!" Поступок водителя маршрутки восхитил сеть

2.6тЧитать материал на украинском

Водитель маршрутки направления Бердичев – Киев не взял денег за проезд с бойца АТО.

Об этом в Facebook сообщил журналист Евгений Климакин. Он отметил, что маршрутчик отказался взять деньги с военного, поблагодарив его за службу.

"Маршрутка "Бердичев – Киев". Когда до столицы оставалось 10 километров, автобус остановил мужчина в военной форме. Вошел, протягивает деньги водителю. "Хотите разменять?" – спросил тот. "Нет, заплатить за проезд", – сказал военный, на что водитель ответил: "Благодаря вам моя страна существует. Спасибо! Заберите деньги, садитесь!" – написал он в сети.

Новости
"Это мой Киев!" Маршрутчик впечатлил сеть патриотичным поступком

Отметим, что пост Климакина набрал свыше 11 тысяч лайков, почти 6 тысяч репостов и 1,3 тысяч комментариев.

"Благодаря вам Украина существует!" Поступок водителя маршрутки восхитил сеть

Facebook

В комментариях пользователи сети восхищались водителем и благодарили его.

"Супер, водитель молодец. Спасибо!", "Меня поразило то, что деньги были предложены, а не скоропостижно залез и сел. К нормальному поступку и отношение нормальное. Водитель четкий. Молодец!", "Молодец! Таким водителям уважение!", "Водитель молодец, дай Бог здоровья!", "Гордимся обоими", "Водителя зовут украинец", "Спасибо водителю! А солдату низкий поклон", – писали в сети.

"Благодаря вам Украина существует!" Поступок водителя маршрутки восхитил сеть

Скриншот

"Благодаря вам Украина существует!" Поступок водителя маршрутки восхитил сеть

Скриншот

"Благодаря вам Украина существует!" Поступок водителя маршрутки восхитил сеть

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Хмельницком водитель автобуса, который двигался по маршруту "Староконстантинов – Каменец-Подольский", отказал в проезде инвалиду войны ветерану АТО.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Место
Украина
Теги
боец АТОАТОводитель маршруткимаршрутка
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
2
Смешно
14
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Morjakov Alex
Morjakov Alex
Героя Усраины обоим!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
леня зе
леня зе
а они спецом в форме ходят.у них дом есть. или в кизяки возвращаться не хочется.скоро будете писать :участник АТО спас котенка,перевел старушку через дорогу.они душегубы и время прийдет люди осознают куда их привел майдан.шо-то нет участников боевых действий в Крыму,за вэятие Симферополя не не задумывались.почему."защитники страны"
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения