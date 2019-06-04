"Благодаря вам Украина существует!" Поступок водителя маршрутки восхитил сеть

Водитель маршрутки направления Бердичев – Киев не взял денег за проезд с бойца АТО.
Об этом в Facebook сообщил журналист Евгений Климакин. Он отметил, что маршрутчик отказался взять деньги с военного, поблагодарив его за службу.
"Маршрутка "Бердичев – Киев". Когда до столицы оставалось 10 километров, автобус остановил мужчина в военной форме. Вошел, протягивает деньги водителю. "Хотите разменять?" – спросил тот. "Нет, заплатить за проезд", – сказал военный, на что водитель ответил: "Благодаря вам моя страна существует. Спасибо! Заберите деньги, садитесь!" – написал он в сети.
Отметим, что пост Климакина набрал свыше 11 тысяч лайков, почти 6 тысяч репостов и 1,3 тысяч комментариев.
В комментариях пользователи сети восхищались водителем и благодарили его.
"Супер, водитель молодец. Спасибо!", "Меня поразило то, что деньги были предложены, а не скоропостижно залез и сел. К нормальному поступку и отношение нормальное. Водитель четкий. Молодец!", "Молодец! Таким водителям уважение!", "Водитель молодец, дай Бог здоровья!", "Гордимся обоими", "Водителя зовут украинец", "Спасибо водителю! А солдату низкий поклон", – писали в сети.
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, в Хмельницком водитель автобуса, который двигался по маршруту "Староконстантинов – Каменец-Подольский", отказал в проезде инвалиду войны ветерану АТО.
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