МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

''Благодаря Порошенко!'' Епифаний назвал Томос вторым крещением Украины

656Читать материал на украинском

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний поблагодарил президента Петра Порошенко за вклад в борьбу за независимую православную церковь.

Такое заявление глава ПЦУ сделал в эфире телеканала ICTV, подчеркнув, что Томос об автокефалии можно считать вторым крещением Украины.

"Президент сумел найти взаимопонимание с патриархом Варфоломеем, проявил свои дипломатические способности, приложил много усилий для того, чтобы это произошло", — сказал митрополит.

Новости
''Без него не было бы возможным'': Константинополь оценил вклад Порошенко в УПЦ

Митрополит Епифаний

Митрополит Епифаний

"Если первое крещение мы получили во времена святого Владимира, то Томос — это второе крещение Украины, потому что мы получаем свою независимую украинскую церковь", — добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, митрополита Епифания избрали главой единой православной церкви на объединительном Соборе 15 декабря. В сеть накануне попало рассекреченное видео с собрания. Также ранее были опубликованы самые значимые факты из биографии Епифания.

17 декабря Украинская православная церковь Московского патриархата собрала внеочередное заседание Священного Синода, по итогам которого митрополит Онуфрий заявил, что объединительный Собор – объединение двух "неканонических структур и раскольников", а действия Вселенского патриархата – предательство.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персоны
Митрополит ЕпифанийПетр Порошенко
Место
Украина
Теги
Томосединая церковь
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
2
2
Смешно
5
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Второй раз история повторяется как фарс, чтоб вы знали, недотепы
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Благодаря народу Украины, Епифаний, а не благодаря Порошенко, который власть этого народа узурпировал, без этого народа вы не более, чем перхоть, а вы даже кто этот народ определения не имеете, не знаете, что его поколениям единство обеспечило и пытсетесь изобразить, что так и надо, покайся и не холуцствуй больше, нехорошо, некрасиво.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
Ильчук Андрей, а чего ж этот народ народ раньше этого не сделал, дудачок? А я тебе скажу: потому, что народ вообще не знал, что так можно. Так что, поменьше пизди, и поблагодари человека, сделавшего ЭТО.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги