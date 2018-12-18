''Благодаря Порошенко!'' Епифаний назвал Томос вторым крещением Украины

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний поблагодарил президента Петра Порошенко за вклад в борьбу за независимую православную церковь.

Такое заявление глава ПЦУ сделал в эфире телеканала ICTV, подчеркнув, что Томос об автокефалии можно считать вторым крещением Украины.

"Президент сумел найти взаимопонимание с патриархом Варфоломеем, проявил свои дипломатические способности, приложил много усилий для того, чтобы это произошло", — сказал митрополит.

Митрополит Епифаний

"Если первое крещение мы получили во времена святого Владимира, то Томос — это второе крещение Украины, потому что мы получаем свою независимую украинскую церковь", — добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, митрополита Епифания избрали главой единой православной церкви на объединительном Соборе 15 декабря. В сеть накануне попало рассекреченное видео с собрания. Также ранее были опубликованы самые значимые факты из биографии Епифания.

17 декабря Украинская православная церковь Московского патриархата собрала внеочередное заседание Священного Синода, по итогам которого митрополит Онуфрий заявил, что объединительный Собор – объединение двух "неканонических структур и раскольников", а действия Вселенского патриархата – предательство.