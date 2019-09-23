Благодаря мужу: американка внезапно сорвала джекпот

Жительница американского штата Мэриленд купила лотерейный билет в ожидании мужа и сорвала куш.

Как сообщает UPI, ей нужно было ждать 10-15 минут и, чтобы скоротать время, она зашла в магазин за мгновенной лотереей Plinko.

Она тут же проверила результат розыгрыша, оказалось, она выиграла 30 тысяч долларов.

Американка внезапно выиграла в лотерею UPI

Затем женщина отправила фотографию выигрышного билета мужу. Пара планирует потратить денежный приз на покрытие кредита на дом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США разыграли рекордный джекпот в 1,6 миллиарда долларов в лотерее Mega Millions.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!