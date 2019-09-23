Благодаря мужу: американка внезапно сорвала джекпот

Жительница американского штата Мэриленд купила лотерейный билет в ожидании мужа и сорвала куш.
Как сообщает UPI, ей нужно было ждать 10-15 минут и, чтобы скоротать время, она зашла в магазин за мгновенной лотереей Plinko.
Она тут же проверила результат розыгрыша, оказалось, она выиграла 30 тысяч долларов.
Американка внезапно выиграла в лотерею
UPI
Затем женщина отправила фотографию выигрышного билета мужу. Пара планирует потратить денежный приз на покрытие кредита на дом.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США разыграли рекордный джекпот в 1,6 миллиарда долларов в лотерее Mega Millions.
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