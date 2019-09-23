Главная Новости
24 сентября • обновлено в 03:36
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Благодаря мужу: американка внезапно сорвала джекпот

882 Читать материал на украинском

Жительница американского штата Мэриленд купила лотерейный билет в ожидании мужа и сорвала куш.

Как сообщает UPI, ей нужно было ждать 10-15 минут и, чтобы скоротать время, она зашла в магазин за мгновенной лотереей Plinko.

Она тут же проверила результат розыгрыша, оказалось, она выиграла 30 тысяч долларов.

Американка внезапно выиграла в лотерею

Американка внезапно выиграла в лотерею

UPI

Новости
Благодаря коту: в Англии супруги сорвали джекпот необычным образом

Затем женщина отправила фотографию выигрышного билета мужу. Пара планирует потратить денежный приз на покрытие кредита на дом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США разыграли рекордный джекпот в 1,6 миллиарда долларов в лотерее Mega Millions.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
США
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel