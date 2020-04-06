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7 апреля • обновлено в 02:43
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Благодарность итальянцев украинским медикам растрогала соцсети. Фото

1.1т
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Итальянцы на украинском языке поблагодарили украинских медиков, которые отправились в Италию в помощь для борьбы с коронавирусом.

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На входе помещение, где они разместились, повесили табличку с надписью "Дякуємо!". Соответсвующее фото опубликовал в Facebook посол Украины в Италии Евгений Перелыгин (чтобы посмотреть его, проскролльте новость до конца).

"На входе в помещение, где разместились наши медики, появился простая, но трогательная надпись. Горжусь нашей медицинской миссией", – написал он.

"До слез!" Благодарность итальянцев украинским медикам растрогала соцсети. Фото

Евгений Перелыгин/Facebook

В комментариях украинцы написали, что их до слез растрогала эта благодарность.

"До слез!" Благодарность итальянцев украинским медикам растрогала соцсети. Фото
"До слез!" Благодарность итальянцев украинским медикам растрогала соцсети. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 апреля 20 украинских медиков, направленных в Италию для борьбы с коронавирусом COVID-19, впервые вышли на вахту в госпиталях.

Напомним, что украинских медиков на военном аэродроме Pratica di Mare близ Рима встретили чиновники страны со словами благодарности.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Италия
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