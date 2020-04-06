"До слез!" Благодарность итальянцев украинским медикам растрогала соцсети. Фото

Итальянцы на украинском языке поблагодарили украинских медиков, которые отправились в Италию в помощь для борьбы с коронавирусом.

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На входе помещение, где они разместились, повесили табличку с надписью "Дякуємо!". Соответсвующее фото опубликовал в Facebook посол Украины в Италии Евгений Перелыгин (чтобы посмотреть его, проскролльте новость до конца).

"На входе в помещение, где разместились наши медики, появился простая, но трогательная надпись. Горжусь нашей медицинской миссией", – написал он.

Евгений Перелыгин/Facebook

В комментариях украинцы написали, что их до слез растрогала эта благодарность.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 апреля 20 украинских медиков, направленных в Италию для борьбы с коронавирусом COVID-19, впервые вышли на вахту в госпиталях.

Напомним, что украинских медиков на военном аэродроме Pratica di Mare близ Рима встретили чиновники страны со словами благодарности.

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