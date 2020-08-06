Бизнесмен из Бельгии стал жертвой аферистки из Украины: его "развели" на 200 тыс. евро

52-летний бизнесмен из Бельгии Фредерик Делфос заявил, что стал жертвой брачной аферистки из Украины. Она якобы представлялась воспитательницей в детском саду и жаловалась на мужа-алкоголика, а за это просила у европейца деньги.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Делфос – известный в мире парфюмер. Его композициями пользуются европейские и голливудские звезды. Он дважды разведен, искать невесту в Украине посоветовали друзья.

Так, он познакомился с 30-летней Виолеттой. Полтора года отношений обошлись Фредерику почти в четверть миллиона евро. Через две недели после знакомства он решил приехать, а она впервые попросила деньги – на платье для первого свидания.

Бизнесмен Фредерик Делфос заявил, что стал жертвой аферистки из Украины Скриншот

"Она представилась воспитательницей в детском саду. Сказала, что воспитывает семилетнего сына. И что разведена, потому что ее муж был алкоголиком", – рассказал Делфос.

Отношения длились полтора года. Вместе они путешествовали по Парижу, Катару, Дубаи. После очередного путешествия она сказала, что потеряла работу и нечем платить за жилье, а бизнесмен в свою очередь согласился за него платить.

Делфос и Виолетта Скриншот

Пара познакомила друг друга с родителями, вскоре Делфос сделал возлюбленной предложение, на что она потребовала гарантий в виде квартиры.

"Говорит, что ей нужны какие-то гарантии: "Не мог бы ты приобрести мне квартиру? Это будет наша квартира", – рассказал бельгиец, добавив, что привез в Киев деньги на квартиру наличными.

Делфос и Виолетта Скриншот

Из аэропорта она повезла его в загородный клуб. Взяла с собой сына, а он – чемодан с деньгами. Пока она с ребенком загорала, он работал в номере. Она оставила свой мобильный – и он не удержался.

"Плохой сюрприз: ей пишут мужчины со всей Европы. А она просит купить квартиру в Испании, в Каннах, Италии. Она переписывается с риелтором. Говорит, что есть 120 тыс. евро на квартиру в итальянском Римини", – говорит мужчина.

Делфос и Виолетта Скриншот

Между возлюбленными возникла ссора, а спустя какое-то время незнакомец, представившийся мужем Виолетты, угрожал Фредерику пистолетом в лесу. В итоге аферисты забрали у бельгийца все деньги на квартиру. Он написал заявление в полицию, где указал, что в целом отдал женщине 213 тыс. евро, и поехал домой. Виолетта на связь с ним больше не выходила.

Виолетта, которую Делфос обвиняет в "разводе" Скриншот

По заявлению Фредерика Дельфоса украинская полиция открыла несколько производств. Адвокат бельгийца готовит также гражданский иск.

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