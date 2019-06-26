Бизнес на экологии: чего на самом деле хотят экоактивисты?

Наряду с действительно тревожным состоянием экологии в Украине наблюдается тенденция к учащению спекуляций на экологических проблемах. Эта тема все чаще используется как инструмент для политического пиара, выполнения заказов по устранению конкурентов или банального вымогательства денег. Отдельные экологические активисты и общественные деятели уже превратили в настоящий бизнес практику шантажа предприятий, благодаря которому они обеспечивают себе вполне безбедное существование.

Против такой тенденции уже выступила Ассоциация профессиональных экологов, призвавшая не манипулировать темой экологии, дабы не мешать решать существующие проблемы профессионалам – и не убить параллельно украинскую экономику. Но особого эффекта этот призыв пока не возымел. Спекуляции продолжаются. О том, как это происходит на конкретном примере – читайте дальше.

Если спросить жителей села Гавриловка Вышгородского района, что на Киевщине, о том, какие проблемы беспокоят их больше всего – первым делом они назовут стаи бродячих собак. Каждый день голодные и агрессивные псы на кого-то нападают. Чаще всего страдают дети. Среди последних и наиболее серьезных – случай с 6-летней Викторией. Встреча с огромным псом на детской площадке закончилась для девочки вырванной щекой, 30 наложенными швами и перспективой долгой физической и психологической реабилитации.

Второй же по значимости проблемой для местных жителей, по их словам, является катастрофическая ситуация с вывозом мусора и засильем стихийных свалок вокруг села, куда, как поговаривают в Гавриловке, не без ведома местных властей в свое время свозили даже львовский мусор.

Кроме того, возмущены жители села и размером тарифов на коммунальные услуги. Так, тарифы на воду и канализацию в Гавриловке были выше, чем в Одессе, которая считается лидером по дороговизне коммуналки. При этом руководство села так и не удосужилось наладить нормальное предоставление коммунальных услуг.

Олег Покрасен, председатель Гавриловского сельсовета

Однако представителям местных властей эти темы неудобны и неинтересны. Вместо этого они в качестве главной проблемы продвигают загрязнение окружающей среды одним из крупнейших предприятий области, расположенным в границах Гавриловки. И вместе с несколькими общественными деятелями уже несколько лет бомбардируют ООО "Комплекс "Агромарс", выпускающий куриное мясо под ТМ "Гаврилівські курчата".

Это предприятие ежемесячно платит порядка 20 млн грн налогов, львиная доля которых остается в местном бюджете. Кроме того, "Агромарс" дает работу почти 3,5 тысячи человек, преимущественно из самой Гавриловки. Средняя зарплата на предприятии составляет порядка 20 тысяч гривен.

Но несмотря на это, "Агромарс" уже несколько лет является мишенью для ряда общественных активистов. Акции протеста и громкие публичные разоблачения чередуются, по словам представителей "Агромарса", с непубличными предложениями "взять под протекцию и защитить от нападок" за определенную сумму денег, исчисляющуюся тысячами долларов.

В частности, о таких предложениях со стороны экоактивистов публично заявил исполнительный директор "Агромарса" Алексей Марченко – в ходе пресс-конференции, организованной общественными деятелями, уже несколько лет ведущими настоящую войну с этим предприятием.

В ходе этого мероприятия представители ряда общественных экологических организаций, а также сельский голова села Гавриловка Вышгородского района Олег Покрасен и депутат Вышгородского райсовета, возглавляющая сегодня областную организацию одной из политических сил, Ирина Побидаш – в очередной раз озвучили ряд серьезнейших обвинений в адрес "Агромарса". Именно двое последних участников проявляют наибольшую активность в противостоянии с предприятием.

Основные претензии к нему касаются загрязнения окружающей среды расположенными в Гавриловке мощностями ООО "Комплекс Агромарс". По уверениям участников пресс-конференции, именно птицефермы и цеха по производству куриного мяса стали причиной повышения количества онкозаболеваний среди жителей Гавриловки и близлежащих сел. Впрочем, столь серьезное обвинение документами, цифрами или выводами каких-либо экспертиз организаторы мероприятия не подтвердили.

Вместо этого сообщили: в Гавриловке, где, по словам местных, проживает порядка 6 тысяч человек, нашли около трех сотен людей, которые считают, что "Агромарс" своей деятельностью причинил им моральный ущерб. Для них активисты через суд пытаются вытребовать с "Агромарса" по 500 тысяч гривен. Как подчеркнул адвокат Олександр Лупейко, еще один давний борец с этим предприятием, "определенный процент этой суммы пострадавшие отдадут нам – за проведенную работу".

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Нам же стало известно от людей, признания которых пострадавшими добивается Лупейко, что под "определенным процентом за работу" он и его единомышленники имеют в виду 80% от размера предполагаемой компенсации. То есть в случае, если компенсация таки будет выплачена, признанные пострадавшими селяне получат, в лучшем случае, по 100 тысяч. А их "защитники" на каждом пострадавшем "наварят" минимум по 400 тысяч гривен. Неплохая мотивация для общественной активности и "бесплатной" правозащитной деятельности, не правда ли?

Кстати, когда у адвоката Лупейко журналисты спросили о том, действительно ли он получал от владельца "Агромарса" Евгения Сигала предложение закончить существующее между предприятием и экоактивистами противостояние за "вознаграждение" в размере 300 тысяч долларов, о чем Лупейко заявлял раньше – он в очередной раз подтвердил, что такое предложение поступало. Впрочем, признал: деньги ему предлагал не Сигал, а люди, назвать которых он отказался.

Александр Лупейко, правозащитник

Также правозащитник по каким-то причинам не обратился в правоохранительные органы с заявлением по этому поводу – хотя по закону обязан был это сделать. Да и фиксация столь вопиющего факта (если он действительно был), казалось, была бы на руку активистам, заверяющим о своей бескорыстности и желании заставить "Агромарс" придерживаться экологических норм.

Также участники пресс-конференции назвали впечатляющие цифры дотаций, якобы полученных ООО "Комплекс Агромарс" из государственного бюджета в 2012 году. И тут же непроизвольно сами себя опровергли – зачитав с ответа Киевской облгосадминистрации данные о том, что начиная с 2014 года предприятие дотаций не получало.

В течение часа спикеры пресс-конференции рассказывали об "экоциде" и том, что "Агромарс" являет собой опасность не только для Киевщины, но и чуть ли не для всего мира, недвусмысленно намекая, что нежелание владельцев предприятия договариваться с активистами может стоить им бизнеса.

При этом та же депутат райрады и глава областной ячейки одной из рейтинговых политсил Ирина Побидаш, так переживающая по поводу возможного загрязнения "Агромарсом" окружающей среды в Гавриловке, совершенно не интересуется вредом для экологии со стороны других крупных предприятий области. К примеру, от вопроса журналистов, почему вместе с правами гавриловчан она не отстаивает права жителей Василькова, где недавно на птицефабрике вследствие пожара погибло 250 тысяч курей, она отмахнулась. Хотя в отличие от "Агромарса", имеющего собственный цех утилизации и договора с ветсанутильзаводами на случай, если своими силами справиться не удается, – в Василькове всю погибшую птицу попросту закопали в землю.

Вообще, все происходящее на пресс-конференции, наталкивало на мысль, что дело – не только и не столько в заботе о здоровье людей, сколько в банальном намерении заработать денег. Это и плохо завуалированные угрозы одного из спикеров сжечь производство, сформулированные в фразе "стоимость бизнеса – не миллионы гривен, как себе думают владельцы, а цена полного бензовоза", и уверения, что активисты уже "останавливали попытки самосуда со стороны доведенных до отчаяния людей".

Ирина Побидаш, общественный деятель

Это и заявление Побидаш о том, что война с владельцем "Агромарса" Евгением Сигалом "не имеет никакого отношения к его главному конкуренту – Юрию Косюку", хотя об этом ее никто не спрашивал. Это и публичные призывы руководства "Агромарса" к диалогу и проведению независимой экспертизы по размерам реального вреда для экологии вследствие работы предприятия с одной стороны, а также отсутствие реакции на неоднократные предложения руководства этого предприятия провести такую экспертизу за их счет – с другой…

А такие предложения действительно были сделаны – неоднократно и публично. Однако по какой-то причине борцов за экологию Гавриловки они не заинтересовали. Не потому ли, что подсознательно они опасаются, что десятки экспертиз, уже проведенных компетентными органами на производстве "Комплекса Агромарс", и свидетельствующих, что там все – в пределах нормы – вдруг в очередной раз подтвердятся?

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К слову, закончилась пресс-конференция внезапно – как только слово взял присутствующий в зале исполнительный директор "Комплекса Агромарс" Алексей Марченко. Он успел сказать всего несколько слов. В частности, снова повторил предложение провести независимую экспертизу за счет "Агромарса" – раз и навсегда выяснить, что и в каких масштабах нарушает предприятие, чтобы устранить возможные проблемы. А также разобраться, насколько производство влияет на состояние здоровья жителей окружающих сел.

При этом, чтобы ни у кого не возникло сомнений в объективности и профессиональности проведенного исследования, Марченко предложил привлечь к его проведению специалистов единственного государственного учреждения, имеющего право на подобные экспертизы – Институт общественного здоровья им.Марзеева НАМН Украины.

Но, видимо, организаторы мероприятия не так уж и сильно заинтересованы в сотрудничестве, "налаживании конструктивного диалога" и даже возможности выслушать оппонентов. Хотя и пытались уверить присутствовавших на пресс-конференции в обратном.

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