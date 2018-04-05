Запасайтесь бутербродами! Украинцев в поездах накормит компания с сомнительной репутацией

Стали известны результаты тендера на поставку питания для пассажиров "Укрзализныци" в поездах дальнего следования. Из четырех конкурсантов предпочтение отдали компании без опыта выполнения крупных заказов.

"Обозреватель" проанализировал деятельность победителя и присмотрелся к другим участникам конкурса.

Что будем есть?

Рассчитывать на полноценное "горячее" питание пока не стоит. В списке продуктов, которые должны предоставить участники конкурса были, кроме привычных сухих продуктов (печенье, круасаны, батончики и т.д.) и напитков (чай, кофе, сок, вода), снеэки (чипсы, сухарики, арахис) и завтраки (пакетированная каша).

Компании также просили прислать образцы с нанесением фирменного стиля "Укрзализныци", потому что продукция будет продаваться в специальной брендированной упаковке.

Главным критерием отбора, по уверениям организаторов, было подтверждение качества продукции. Также среди требований назывались: наличие работников соответствующей квалификации и прямых действующих договоров с производителями, финансовая стабильность компании, опыт выполнения подобных заказов, хорошая материально-техническая база и логистика.

Критерии отбора uz.gov.ua

Неожиданный победитель

Тендер выиграла компания, которая до прошлого года была зарегистрирована в Донецкой области и в том же 2017 году фигурировала в трех уголовных делах.

opendatabot.com

Одно из них касается подделки документов. К слову, во время рассмотрения конкурсных предложений оказалось, что именно эта компания неправильно указала спецификацию. Этот пункт очень важен, потому как спецификация составляется для определения качественных и количественных характеристик товара и является инструментом идентификации продукции, которую планируется поставлять.

ООО "Аллюр ЛТД" не может похвастаться опытом в выигрыше крупных тендеров.

Информация о компании clarity-project.info

Известно, что в прошлом году директор компании подавал жалобу в Антимонопольный комитет Украины, чтобы оспорить одно из условий конкурса на организацию питания пассажиров бизнес залов и Премьер VIP зала Международного аэропорта "Борисполь".

Жалоба компании prozorro.gov.ua

Жалоба не была удовлетворена. Тендер на 850 млн гривен, судя по всему, оказался слишком крупным для небольшой компании. О производственном процессе и другом опыте "Аллюр ЛТД" из открытых источников в интернете узнать ничего не удалось. А значит – оперативно проверить мнение клиентов, которые уже пользовались услугами, тоже задача не из простых.

Остается загадкой, почему "Укрзализныця" обратила внимание именно на эту компанию.

Кто еще боролся за тендер?

"WOG Ритейл"

В 2016 году компания "WOG Ритейл" выиграла тендер на предоставление услуг по питанию для пассажиров поездов Интерсити+ и Интерсити. Критерии были те же – качество европейского уровня, наличие производственных помещений и мощностей. Специально для выполнения условий компания закупила новое оборудование и провела специальное обучение для сотрудников. Тогда в конкурсе участвовали 10 компаний – то есть конкуренция была жестче. Исходя из этого, можно считать, что пункт "опыт выполнения" - тоже засчитан. Кроме того, компания является действующем партнером "Укрзализныци" по обслуживанию ночных поездов.

"Витмарк-Украина"

Холдинг известен на рынке детского питания в сегменте фруктово-овощных соков и пюре. Компания "Витмарк-Украина" еще в 1994 наладила свое производство соков и нектаров, модернизировав материально-техническую базу Одесского завода детского питания. Сейчас продукция активно экспортируется в соседние страны, ЕС, США, Канаду, Израиль, а ближайший конкурент на украинском рынке – "Сандора". У холдинга есть опыт участия в тендерах и работы с большими заказами, остается открытым вопрос того, как будут обеспечены закупки, хранение и поставки кондитерских изделий, каши, чая и кофе.

"Украинская оптовая торговая компания"

ООО "Украинская оптовая торговая компания" (подразделение "Метро Кеш & Керри Украина") занимается торговлей продуктами питания, напитками и табачными изделиями. История участия в многочисленных тендерах показывает, что основной опыт компании – контракты с госучреждениями.

"История" конкурсов clarity-project.info

Несмотря на поставки в отдельные подразделения Министерства обороны Украины и детские лагеря, география чаще всего ограничивается Запорожской и Днепропетровской областями. Самые крупные тендеры были выиграны уже в 2018 году, что ограничивает возможность сейчас оценить качество исполнения крупных договоренностей.

Что касается полноценного обеда или ужина в дороге, пока в "Укрзализныце" только отрабатывают технологию. В руководстве признаются, что самое сложное - сохранять продукцию свежей и подавать горячей. Если решение все-таки будет найдено, проект будет тестироваться в поездах дальнего следования направлением на Ужгород, Одессу и Ивано-Франковск.