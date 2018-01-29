Почему герои Крут не спасли Украину от большевиков: историк назвал причину

Герои исторического сражения под Крутами в 2018 году сделали все, что могли, но это не смогло остановить большевистскую оккупацию Украины. На тот момент Киев столкнулся с проблемой политического обустройства страны страны, у руля которой оказались безответственные люди.

Такое мнение в эфире ObozTV высказал историк Александр Палий.

Палий подчеркнул, что на тот момент была проблема с политическим обустройством Украины.

"Когда у нас созрело национальное возрождение, а адекватного руководства на то время не было", - сказал он.

По словам историка, в Киеве тогда были убеждены, что Украине армия не нужна, по этой причине была проведена массовая демобилизация, что в тех условиях было безответственно.

"Это было невежество и предательство. Если бы за 200 лет до этого казакам рассказали, что армия не нужна… то они бы такого человека приняли за сумасшедшего", - сказал эксперт.

Палий отметил, что многолетний курс Москвы на ассимиляцию украинцев и уничтожение национальной элиты тогда сыграл роковую роль.

"В политику тогда вошли неадекватные времени люди. В тот момент необходимо было проведение мобилизации", - подчеркнул он.

"Исследуя эту историю, мы понимаем, насколько важна инициативная государственная политика, опирающаяся на мощный силовой аппарат и армию в том числе", - заявил Палий.

Как сообщал "Обозреватель", в Украине отмечают 100-летие со дня исторической битвы под Крутами.