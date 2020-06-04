Бирюков забил тревогу из-за резких сокращений в военной авиации: уволили десятки человек

В подразделениях украинской военной авиации идет массовое сокращение штатов – предписано сократить 10% личного состава.

Об этом в Facebook сообщил экс-советник президента Украины, волонтер Юрий Бирюков. Он рассказал, что, к примеру, в одной из авиационных бригад распоряжением сокращена эскадрилья.

"Так вот, предписано сократить 10% личного состава. Руководство бригады пыжилось-тужилось, сокращало вакантные должности, но только за счет вакантных должностей сократить до предписанных 10% не удалось и под нож пошла авиационная эскадрилья", – написал он.

Бирюков забил тревогу из-за резких сокращений в военной авиации

По словам Бирюкова, самолеты пока не продали, на металл их не порезали, но сократили несколько десятков человек. "Техников, наземный персонал, обслуживание. Там длинный список должностей в каждой эскадрилье. И без вариантов, решение принято в самом главном кабинете", – уточнил он.

По словам волонтера, самых ценных и опытных офицеров сейчас пытаются "пристроить" хоть бы на какую-то должность.

"Одного вот перевели с крутой, действительно крутой должности, а он действительно крутой авиатор, на должность кинолога. Это про собачек, если кто не в курсе. В бригаде вакантное место было по обслуживанию сторожевых собак. Их кинологи обслуживают", – отметил Бирюков.

Он напомнил, с 2014 года армия в Украине начала стремительно развиваться, а украинцы начали ею гордиться. Но сейчас это все уничтожается.

"Тихо ступая лапками, плавно входя в повседневную жизнь, в нашу армию приходит пи*дец. В общем, помните, у нас с 2014 года начала развиваться армия и мы стали ею гордиться? В общем, помните, сначала было совсем-совсем плохо, но потом, пусть и со скрипом и проблемами, но армия стала похожа на армию?" – напомнил он.

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