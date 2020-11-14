Biopharma успешно завершила испытания украинского препарата от COVID-19

Украинская компания Biopharma успешно завершила клинические испытания препарата от коронавируса Биовен (иммуноглобулин). Его проверяли на пациентах с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Об этом в субботу, 14 ноября, сообщил совладелец компании Константин Ефименко на своей странице Facebook. Он отметил, что Биовен 13 ноября был включен в протокол лечения коронавируса в Украине.

"Клинические исследования начаты в мае, рандомизированы 66 пациентов с тяжелым течением болезни, к исследованию привлечены 9 баз. Исследование завершено в октябре", – рассказал он.

В результате испытаний выяснилось, что использования препарата Биовен в комплексе терапии пневмонии, вызванной COVID-19, по сравнению со стандартной терапией, позволяет достичь статистически достоверных преимуществ по следующим параметрам:

сокращение летальности в четыре раза с 23,6% до 6,25%;

сокращение среднего времени до наступления улучшения с 9 до 5 дней;

сокращение времени потребности в госпитализации в условиях стационара – на 3−5 дней.

"Biopharma – первая компания, которая начала клинические исследования, и первая, которая их завершила", – отметил Ефименко.

В мире на данный момент продолжается 18 клинических исследований иммуноглобулина.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, когда вакцина от коронавируса появится в Украине. Он считает, что вакцина пройдет регистрацию до нового года.