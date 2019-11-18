Биометрия – печать антихриста? В ПЦУ успокоили громкую дискуссию

В Православной церкви Украины заявили, что не осуждают использование верующими биометрических паспортов.

Соответствующее заявление появилось на Facebook-странице ПЦУ. Там отметили, что вокруг биометрического паспорта идут споры среди представителей разных конфессий. Людей запугивают потерей приватности, "отречением от Господа", "печатью антихриста".

Впрочем, на самом деле ПЦУ не осуждает использование верующими биометрических паспортов, ведь они являются лишь одним из проявлений научного и технологического прогресса, говорится в заявлении.

"В конце концов, сбор биометрической информации используется во благо, потому что делает нашу жизнь в обществе безопаснее: она помогает быстро установить личность и помочь ей, если возникнет такая необходимость, или задержать лицо, если оно нарушило закон. То есть, искренне верующему человеку, которому нечего скрывать, живущему законопослушно, бояться нечего", – сказано в заявлении.

В церкви добавили, что паспорта, идентификационные коды и персональные данные касаются материального мира, "истинная вера в Господа - в душе, на нее никто не сможет поставить "печать", или отделить человека от любви Божьей, если он сам не отступит от нее" .

"Бог дает нам множество возможностей и средств познания мира, и биометрические паспорта – только один из них. Они не способны отдалить или приблизить нас к Господу, сделать большим или меньшим христианином, поставить на нас "печать антихриста". Поэтому, не обращайте внимания на безосновательные предрассудки или ограничения и не бойтесь пользоваться благами прогресса", – резюмировали в Церкви.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Украинская православная церковь Московского патриархата провела под зданием Верховного суда Украины "молебен" за отмену биометрических паспортов.

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