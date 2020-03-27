От судьбы Италии во время эпидемии коронавируса Украину может спасти слаженная работа разных органов и даже погода.

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Об этом в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" рассказал биолог-генетик Александр Коляда. По его мнению, на Китай эпидемия обрушилась в холодное время года, что способствовало распространению вируса. У нас же ситуация может получиться обратной.

"Тут есть два варианта: или да или нет. Всё будет зависеть от реагирования, от Центра общественного здоровья, от МОЗ, от слаженной работы всех систем, а также от биологии вируса. На Китай припало время достаточно холодное, в теплый период времени распространение вируса происходит медленнее, поэтому мы можем надеяться даже на погоду", - рассказал он.

Александр Коляда Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, первые испытания вакцины от коронавируса COVID-19 начнутся в Испании и Норвегии.

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