Биофарма на первой странице плазменного Форбс

Костянтин Єфименко Общество 11:16, 2.12.2020

Сегодня получил сообщение от моего коллеги из области:

"Biopharma has definitely arrived on the global plasma industry map! Congratulations!"

Добавлю от себя: Биофарма на первой странице плазменного Форбс.

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