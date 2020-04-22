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22 апреля • обновлено в 16:25
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Фаш*к Донецкий
Фаш*к Донецкий
Украинский блогер из Донецка Все статьи автора

Смеялись с листовок? Теперь ловите бомбу

6.7т

Преамбула. Каждый раз, когда я пишу о листовках, которые сбрасывают над оккупированными рф территориями, русские исходят на говно, мол все это фуфло и ничего не стОит, КПД от листовок ноль процентов и так далее. Да, я понимаю тех, кто кричат о нулевой полезности листовок - им зарплаты нужно отрабатывать, за чайники в кредит платить и все такое + нужно отмывать имиджевые удары по русскому хваленому оружию, которое по факту оказывается размалеванным и распиаренным хламом

Стоп. Я ж про листовки начал. Так вот, когда я пишу, мол, граждане коллаборанты, вы б не ги-ги-кали с листовок, ибо в следущий раз бимба прилетит на голову, а не бумажка, то макаки ржут и снова доказывают, что русские рэб-ы и пво, которые в шахтах Донбасса накопалось само, ну вааааще агонь, не смеши мои лапти и все такое.

А теперь давайте вместе посмеемся

Смеялись с листовок? Теперь ловите бомбу

Гыыы - это в районе Водяного сбросили уже не листовки.

Гыыы - на листовках писали на русском не раз : дынырийцы, сдавайтесь и будете здоровы.

Гыыы - русское военное железо оказалось хламом

Гыыы - 2 макак дыныры уже у сталина в гостях, а одна в реанимации

Гыыы - видели как испугались не листовок дынырийцы ? Видели как классно отработала пво дыныры ? Я увидел только бегство

Мораль. Гыыы. Надо читать внимательно про листовки, а не басурина с марочко. Конец

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Автор
Фаш*к Донецкий Фаш*к Донецкий
Место
Украина Донецк
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Syitnik Gena
Syitnik Gena
Странно, а когда такое же на всу скинули, фашик не смеялся. Почему?
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Смешной и жалкий....косноязычный,с хуторским гумором.....клепайте свои ПТУшные листовки на мягкой бумаге,на сортир пойдут.
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Кризский Игорь, чушок, по своему опыту знаешь? ))) У тебя ж о п ы т а больше...)))
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0
0
Кризский Игорь
Кризский Игорь
Дегтяренко Светлана, Такие совки, как ты задницу вместо туалетной бумагой газетами до сих пор подтирают. Трусы потом от краски типографской не отстираеш, совкоголовая.
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3
2
Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Ка ра те ли сами себя палят...)))
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4
3
Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Кризский Игорь, чушок, а статья о каких? )))
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0
0
Кризский Игорь
Кризский Игорь
Бачурин Андрей, Про каких карателей говоришь, о тех кто опять в Чечню вторгся? Они каратели уже скоро как 30 лет!!!
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