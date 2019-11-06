Бился в судорогах: в Мелитополе врачи цинично отказались помочь ребенку

В Мелитополе врачи скорой помощи отказались принять вызов от ребенка, пока к телефону не подошла мама.

Как пишет "РИА-М", инцидент произошел еще 12 сентября. В тот день у младшего брата произошли судороги, и пока мама оказывала сыну первую помощь, дочь вызывала врачей.

Ольга Сычева рассказала, что ее дочь сообщила диспетчеру адрес и, что случилось с братом. Но на другом конце трубки отказалась принимать вызов, попросив, чтобы к телефону позвали взрослых. Поэтому женщине пришлось отвлекаться от сына, который бился в судорогах.

Позже "скорая" все-таки приехала, но Сычева решила разобраться, почему ее дочери отказали принять вызов. Она обратилась в областные инстанции, но всюду ей отписывали, пока Сычева не дозвонилась на "горячую правительственную линию".

Так в Запорожском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ей пояснили, что во время звонка на 103 девочка, называя адрес проживания указала старое название улицы – Советская, нынче она Украинская. Однако Сычева считает, что ребенок просто оговорился, а ее дочь лишили права на экстренную помощь.

Скорая помощь 112.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожской области руководитель одного из интернатов за деньги предоставлял детей для выполнения тяжелой работы посторонним лицам.

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