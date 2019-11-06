Главная Новости
6 ноября • обновлено в 16:32
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Бился в судорогах: в Мелитополе врачи цинично отказались помочь ребенку

1.4т Читать материал на украинском

В Мелитополе врачи скорой помощи отказались принять вызов от ребенка, пока к телефону не подошла мама.

Как пишет "РИА-М", инцидент произошел еще 12 сентября. В тот день у младшего брата произошли судороги, и пока мама оказывала сыну первую помощь, дочь вызывала врачей.

Ольга Сычева рассказала, что ее дочь сообщила диспетчеру адрес и, что случилось с братом. Но на другом конце трубки отказалась принимать вызов, попросив, чтобы к телефону позвали взрослых. Поэтому женщине пришлось отвлекаться от сына, который бился в судорогах.

Новости
"Коммунальный рэкет": как в Мелитополе власть накинула удавку на людей

Позже "скорая" все-таки приехала, но Сычева решила разобраться, почему ее дочери отказали принять вызов. Она обратилась в областные инстанции, но всюду ей отписывали, пока Сычева не дозвонилась на "горячую правительственную линию".

Так в Запорожском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ей пояснили, что во время звонка на 103 девочка, называя адрес проживания указала старое название улицы – Советская, нынче она Украинская. Однако Сычева считает, что ребенок просто оговорился, а ее дочь лишили права на экстренную помощь.

Скорая помощь

Скорая помощь

112.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожской области руководитель одного из интернатов за деньги предоставлял детей для выполнения тяжелой работы посторонним лицам.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Место
Украина Мелитополь
Теги
скорая помощь врачи ребенок пострадал ребенок
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
0
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения