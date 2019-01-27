''Били морды за московский акцент'': в России пожаловались на ненависть крымчан

Житель Москвы пожаловался, что в оккупированном РФ Крыму ненавидят россиян, которые переезжают жить на полуостров.

Об этом мужчина пожаловался на одном из форумов в сети. По его словам, крымчане "испытывают сильную неприязнь к понаехавшим", упрекая их в наглом и хамском поведении.

Его рассказ вызвал бурное обсуждение в сети. Пользователи отмечают, что после аннексии Крыма условия жизни на полуострове стали невыносимыми.

"Все как при союзе. мне было 16, когда союз развалился, но я прекрасно помню, как в Севастополе больше всего ненавидели москвичей. Местные хулиганы с огромным удовольствием били морды за московский акцент приезжих", "В "Л/ДНР" пускай едут", "Крым мы любим, но с начала оккупации начался тотальный п**дец", — пишут комментаторы.

Сильную неприязнь испытывают они к понаехавшим pic.twitter.com/6HyY4HNgNu — Kosstik (@Kosstik8) 27 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее переехавшие в Крым россияне взвыли из-за жизни под оккупантами, пожаловавшись на дороговизну жизни на полуострове, а также на то, что захваченная территория лишает их родину слишком больших средств.

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