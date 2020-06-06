Билеты станут дешевле, а ручная кладь – меньше: МАУ заявила об изменениях из-за COVID-19

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" изменит процесс покупки билетов, из-за чего они станут дешевле. Также изменится размер ручной клади, а во время перелета будут действовать ограничения.

О посткарантинных изменениях рассказал президент авиакомпании МАУ Евгением Дыхне в интервью "Факты ICTV". Он отметил, что точной информации об открытии рейсов пока нет.

"Мы вводим новые правила покупки: рассчитываем сделать билет дешевле и проще. Будет базовый тариф, где все услуги будут указываться дополнительно в покупке. Для всех пассажиров будет ограничено размеры ручной клади, ведь именно лишние вещи создают скопления людей на борту, которые добавляют рисков", – рассказал Дыхне.

МАУ заявила об изменениях из-за COVID-19

Во время перелета персонал будет следить за самочувствием пассажиров. Также будет регулироваться движение в салоне, чтобы не возникало скопление людей. Изменения коснутся и питания – вся еда будет тщательно запакована, вода будет подаваться только в бутылках.

По словам президента МАУ, тяжело предположить, что будет после 15 июня. Компания планирует восстановить работу с 1 июля. При этом штат будет сокращен на 900 человек.

"То, что украинцам позволят летать за границу, еще не значит, что их там ждут – пока в мире жесткие меры поведения с вновь прибывшими иностранцами", – отметил Дыхне.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине 5 июня возобновили авиасообщение, в рамках которого регулярные рейсы снова осуществляются в пределах страны. При этом уже с 15 июня украинцы смогут вылететь за границу.