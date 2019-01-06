Бил в колокола, когда громили Майдан: появилось знаковое фото священника с Томосом

В сети обратили внимание на невероятные повороты судьбы, когда увидели Томос в руках священника Ивана Сидора, который в 2013 году сообщил киевлянам о штурме Майдана.
Снимок был сделан через несколько минут после того, как Вселенский патриарх передал этот документ Киевскому митрополиту.
Пять лет назад, 11 декабря 2013, Иван Сидор всю ночь бил в колокола, чтобы известить о штурме "Беркута".
Иван Сидор
focus.ua
А вот 15 декабря 2018 – бил в колокола святой Софии Киевской, извещая об избрании канонического предстоятеля Украинской православной церкви – митрополита Епифания.
"История сделала еще один сногсшибательный виток. Удивительная судьба у парня", – обратила внимание пользовательница с ником Olik Djokich.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.
6 января после божественной литургии документ об автокефалии вручили митрополиту Православной церкви Украины Епифанию.
Президент Украины Петр Порошенко назвал это событие настоящим чудом.
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