Бил в колокола, когда громили Майдан: появилось знаковое фото священника с Томосом

В сети обратили внимание на невероятные повороты судьбы, когда увидели Томос в руках священника Ивана Сидора, который в 2013 году сообщил киевлянам о штурме Майдана.

Снимок был сделан через несколько минут после того, как Вселенский патриарх передал этот документ Киевскому митрополиту.

Пять лет назад, 11 декабря 2013, Иван Сидор всю ночь бил в колокола, чтобы известить о штурме "Беркута".

Иван Сидор focus.ua

А вот 15 декабря 2018 – бил в колокола святой Софии Киевской, извещая об избрании канонического предстоятеля Украинской православной церкви – митрополита Епифания.

"История сделала еще один сногсшибательный виток. Удивительная судьба у парня", – обратила внимание пользовательница с ником Olik Djokich.

Как сообщал OBOZREVATEL: