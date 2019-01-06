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Бил в колокола, когда громили Майдан: появилось знаковое фото священника с Томосом

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В сети обратили внимание на невероятные повороты судьбы, когда увидели Томос в руках священника Ивана Сидора, который в 2013 году сообщил киевлянам о штурме Майдана.

Снимок был сделан через несколько минут после того, как Вселенский патриарх передал этот документ Киевскому митрополиту.

Пять лет назад, 11 декабря 2013, Иван Сидор всю ночь бил в колокола, чтобы известить о штурме "Беркута".

Иван Сидор

Иван Сидор

focus.ua

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А вот 15 декабря 2018 бил в колокола святой Софии Киевской, извещая об избрании канонического предстоятеля Украинской православной церкви митрополита Епифания.

"История сделала еще один сногсшибательный виток. Удивительная судьба у парня", обратила внимание пользовательница с ником Olik Djokich.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Независимость УПЦ
Место
Украина
Теги
Томосединая церковь
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Стефан Мазепыч Бандершвайн
Стефан Мазепыч Бандершвайн
Хохложопые и томом продадут. Эти проститутки за бабки и мать родную и веру , всё продадут))
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