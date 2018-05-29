Безвиз в Крым? Оккупанты придумали схему

В аннексированном Россией Крыму так называемые власти предложили ввести безвизовый режим для иностранцев, которые захотят приехать на лечение в санатории и на курорты полуострова.

Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на "советника главы" Крыма Сергея Стрельбицкого, иностранцы смогут находиться на полуострове без оформления визы в течение 30 дней.

Указано, что для этого понадобится подтверждение, что иностранец приехал именно на лечение.

По словам Стрельбицкого, за месяц можно пройти оздоровительный курс в крымских санаторно-курортных учреждениях.

Для более длительного лечения в Крыму оккупанты предложили создать медицинские визы.

"Они должны выдаваться по упрощенной схеме, без проволочек. Шесть месяцев будет достаточно для всех медицинских процедур, включая реабилитацию. Такая возможность есть в Японии, в других развитых странах — и пора ее вводить у нас", - заявил Стрельбицкий.

По его словам, введение безвизового режима "поможет сломать санкционный режим".

"Это достойный ответ на санкции, на информационную войну, которая ведется против нашей страны", - сказал оккупант.

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