Безвиз Украины с ЕС оказался под угрозой из-за назначения главы САП

В Европарламенте сообщили об угрозе для безвизового режима Украины с ЕС в связи с проблемной процедурой отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом написала в Twitter немецкая евродепутат, член комитета по иностранным делам Виола фон Крамон.

"В то время как международное сообщество занято Беларусью, правительство Украины спешно проталкивает кандидатов, которым не хватает опыта и добросовестности к отбору руководителя САП. Это так не пройдет. Украинское правительство ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и дальнейший транш помощи в размере 1,5 млрд евро", – заявили в ЕС.

Безвиз Украины с ЕС оказался под угрозой. Виола фон Крамон в Twitter

Отметим, что 17 августа Верховная Рада Украины утвердила представителей парламента в комиссию по проведению конкурса на должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. "За" проголосовали 239 нардепов, "против" – 48, "воздержались" – 14.

В состав комиссии войдут 11 человек, семь из которых назначает Совет, четырех – совет прокуроров.

Напомним, что прозрачное и соответствующее критериям избрание нового главы САП является одним из критериев предоставления 600 млн евро макрофинансовой помощи ЕС. Также это является одним из критериев по так называемому механизму приостановления безвиза со стороны Евросоюза.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Назар Холодницкий уволился с должности руководителя Специализированного антикоррупционной прокуратуры Украины 21 августа.