Как быстро. Вроде вчера еще Залесье и его любители у нас злорадствовали, что не дадут. А если дадут, то сразу отнимут за нарушения. И вот уже год - спокойно и без серьезных замечаний.

С удовольствием смотрю фото друзей в ленте у детей – одни всей семьей (с двумя детьми) гуляют по Польше; другая очередной раз за год вернулась из Парижа (когда будешь там жить – с удовольствием посмотрим на город, который ты так любишь, твоими глазами); третьи – как и мои, используют любые три выходных, чтобы оседлать лоукост и посмотреть очередной город Европы, в котором еще не были; четвертую муж храбро отпускает в заоблачные тибетские выси. И все они отнюдь не мажоры, не дети богачей, часто – совсем наоборот. Просто трудяги, которые много учились, работали, шли вперед и теперь могут себе позволить широко открыть окно в мир.

Когда-то, в прошлом веке, мужа, комсорга отдела, не выпустили в 3-дневную поездку даже в "братскую" ГДР. Что смешно, это была награда комсомольской организации ОГТ, которую он возглавлял. Но тогда было не смешно, а обидно. Помню, как мечтала в молодости посмотреть мир. А когда началась перестройка, струсила выехать из страны, предпочла синицу в руках, да и не могла представить себе разлуку с детьми и стариками – это практически всегда было неподъемной платой за адаптацию к другой стране. Хотя тогда многие сотрудники мужа рискнули – на программистов всегда был спрос. Мы ждали от них писем, сообщений и, конечно, встреч. Один писал Саги (о жилье, о медицине, о работе, об автомобилях, о магазинах и парках) из Канады – он никогда не приезжал больше в Луганск, с трудом преодолев все трудности выезда туда, в далекие 90-е.

Другой рассказывал о трудностях трудоустройства в Израиле. Те, кто регулярно приезжал в Луганск к родителям, всегда устраивали пати-конференции, отвечая на наши многочисленные вопросы о жизни во Франции, Германии, США. Особенно классно было, когда они приезжали летом, да еще и несколько человек из разных стран. И мы оперативно собирались здоровенной компанией на родничке, причем, что интересно, случайная конфигурация практически не повторялась, и со многими мы встречались только там, на Острой. Шашлыки не мешали болтовне, детвора образовывала свое сообщество и не мешала взрослым – у них был свой круг общения. Но никогда у меня не было ощущения, что путь уехавших был выстлан лепестками роз.

Их жизнь была очень осложнена бюрократическими процедурами, адаптацией в незнакомой среде (сейчас разница мало ощутима, а тогда у людей, попавших из страны сплошных советов и дефицита в свободный мир с возможностью выбора, просто крышу срывало), разлукой и тоской по родным (особенно по детям, которых редко можно было взять с собой сразу – многие годами жили с бабушками, ожидая, когда родители станут на ноги), чрезмерным напряжением в профессиональной сфере – ведь нужно было показать себя в новом коллективе и на чужом языке. Те, кто сейчас завидует этим "буржуям", наверно, имеют слабое воображение. И забывают, что за все нужно платить, - трудом, нервами, бессонными ночами, отчаянием и депрессией. Ничего в жизни просто так не дается.

Слава богу, что для наших детей все это уже значительно проще – и бюрократия, и покупка билетов, и заказ жилья, и материальные возможности. Да и с английским у них получше, чем у нас. А их дети вообще будут слушать наши рассказы приблизительно так, как современная малышня глядит сейчас на старый телефонный аппарат с диском (а ведь даже это чудо техники не везде и не всем было доступно). Конечно, многие семьи безвиз порадовал и финансово – ведь стоили денег и времени не только визы, но и вызовы принимающей стороны.

Вы знаете, мы с мужем уже достаточно древние, и прыть в путешествиях далеко не та (хотя нравится встречаться со старыми друзьями на Гамбургщине, Ротвайльщине или в Лимассольщине, не говоря уже о любимой Израиловке - а о Ванкуверщине и Нью-Йорковщине мы еще даже и мечтать не начинали). Но не приходит в голову скиглить, что безвиз не нужен, потому что мы убогие (бедные, больные, старые, ленивые, нелюбознательные - вставьте, что вам подходит). А, значит, и всем нужно сидеть на лавочке и плакать громче нас. Это как, если бы слепые или глухие рассказывали бы остальным, что им тоже незачем смотреть и слушать.

Будьте мобильными. Любите мир – и он откроется для вас. И ошеломит своим дружелюбным разнообразием!