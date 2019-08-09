"Пора выучить!" Безсмертный жестко ответил Зеленскому о языке

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Роман Безсмертный категорически выступил против инициативы президента Владимира Зеленского уменьшить украиноязычные квоты на радио и телевидении.

В интервью телеканалу ATR он отметил, что за почти 30 лет независимости Украины всем следовало выучить государственный язык и признать, что он будет главенствующим (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В 1989 году был принят закон о языках УССР, которым было предусмотрено через 25 лет перейти на 100% во всех сферах на украинский язык. Сколько лет прошло? Уже 30! Сколько лет надо, чтобы понять, что надо выучить. Людям давали время, шанс – пожалуйста. На сегодняшний день годы прошли. Сколько надо еще удариться в штангу, чтобы понять – есть украинское государство?" – возмутился Безсмертный.

Роман Безсмертный Скриншот видео

Он также выразил уверенность, что любой человек, который работает на государственной службе или в госучреждениях обязан владеть украинским языком, и это не должно быть предметом для дискуссий.

"Сколько лет надо? 30 лет – это полтора поколения. 20 лет – это политически зрелое поколение. Скоро будет уже второе поколение, которое меняет украинский политикум. И за это время не понять, что государство только тогда может обеспечить свой суверенитет, когда оно идентифицируется по языку, – ну, это надо быть "гениальным", – резюмировал Безсмертный.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская журналистка Янина Соколова заявила, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует уяснить, что причиной войны на Донбассе стал не запрет русского языка в регионе.

Также она говорила о готовности стать персональным репетитором украинского языка для главы государства.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся