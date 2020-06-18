Вчера в Украине было выявлено 758 случаев заболевания и 31 смерть от COVID-19. Сегодня 829 случаев COVID-19 и 23 смерти. Количество заболевших увеличивается. Не надо быть Вангой чтоб предсказать, что в ближайшее время мы преодолеем психологическую планку в 1000 заболевших в сутки. Вернее в 1000 зафиксированных фактов болезни. Все понимают, что заболевших больше, – пишет Борислав Береза в своем telegram-канале. Но массовое тестирование все так же не проводится властью. А больницы уже переполнены. Но на введение карантина повторно власть не решается. Причин три.

Во-первых, повторное введение карантина еще больше ударит по падающему рейтингу Зеленского и #моносброда. Во-вторых, после "Велюра" и кофепиття Зеленского в Ужгороде, людей откровенно раздражают ограничения, которые власть вводит для всех, но позволяет себе их нарушать. А третья причина - это экономика. С одной стороны людям нужны деньги для обеспечения себя всем необходимым, а с другой стороны и бюджет наполнять надо. А в случае возобновления карантина дыра в бюджете увеличится ещё больше, а помощи от государства граждане не получат, как и при прошлом карантине.

В общем, безответственная некомпетентная власть опять загнала себя в тупик из которого будет выкладывать видосики и рассказывать чушь о 500 000 новых рабочих мест, о своём желании заболеть коронавирусом и пугать людей запретами. И это их максимум. К сожалению на эффективные действия они не способны.