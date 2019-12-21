Опасные гирлянды: украинцам рассказали, как не сжечь квартиру на Новый год

Новогодние елки и гирлянды повышают вероятность пожаров на зимние праздники. Чтобы избежать трагедии, важно соблюдать элементарные правила безопасности.

Эксперт по пожарной безопасности Валентин Асауленко в эфире ObozTV рассказал о том, как правильно украшать квартиру и устанавливать елку, чтобы встретить Новый год без неприятных "сюрпризов".

Какие елки безопаснее – искусственные или натуральные?

По словам Асауленко, искусственные елки могут быть безопаснее, но только сертифицированные – обработанные специальной защитой или изготовленные из негорючих материалов.

"Но таких елок очень мало. Поэтому, если оценивать по последствиям, то естественная елка будет безопаснее – при горении она не будет выделять опасные вещества. Впрочем, учитывая материалы, которые используются в современных квартирах, то елка не слишком повлияет на общее состояние", – отметил он.

Где устанавливать и чем украшать елку?

Как искусственные, так и природные елки нужно устанавливать в местах, наиболее отдаленных от горючих материалов: тюлей, штор, покрывал, простыней и т.д.

"Не устанавливать возле нагревательных приборов – как электрических, так и обычных. Не нужно ее устанавливать возле каминов", – посоветовал эксперт.

Он призвал по возможности не украшать новогоднее дерево бумажными, ватными или целлюлозными игрушками, поскольку они сильнее всего способствуют распространению пожара.

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Как выбрать гирлянду?

"Выбор гирлянд – это ответственное дело", – подчеркнул Асауленко.

В частности, по его словам, стоит отказаться от приборов неизвестного происхождения с китайской инструкцией, которые продаются в переходах и на рынках.

"Есть специализированные магазины, в том числе и строительные. Да, такие гирлянды обычно стоят дороже, чем гирлянды на рынке или в переходе. Но там у производителя хотя бы есть какая-то ответственность", – пояснил он.

При покупке гирлянды специалист порекомендовал осмотреть ее визуально, оценить толщину провода и убедиться в отсутствии явных повреждений.

"Если в проводных наушниках толще провод, чем в гирлянде… То я думаю, выбор должен быть не в пользу этой гирлянды. Также перед установкой нужно ее полностью просмотреть на наличие повреждений, поскольку повреждение может привести к короткому замыканию", – предупредил Асауленко.

Эксперт также обратил внимание, что нельзя включать или самостоятельно чинить неисправную гирлянду.

"Если она не работает после включения в сеть – не надо продолжать попытки ее включить повторно. Не работает – выключили и отдали в магазин. Или, если прошел срок, выкинули. Ни в коем случае не пробовать ее самостоятельно чинить", – подытожил он.

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OBOZREVATEL напоминает, что, по данным ГосЧС, с начала 2019 года в Украине произошло свыше 95 тысяч пожаров, которые стали причиной гибели 1697 человек. В декабре крупная трагедия произошла в Одессе – во время страшного пожара в колледже на улице Троицкой погибли 16 человек.

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