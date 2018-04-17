Лихачам и пьяницам приготовиться! Новые изменения ПДД в Украине

Лихачам и водителям, которые позволяют себе ездить в состоянии алкогольного опьянения, стоит приготовиться к новым Правилам дорожного движения.

В 2018 году МВД, Мининфраструктуры, Укравтодор, Укртрансбезопасность и полиция разработают изменения, которые будут направлены на повышение уровня безопасности на украинских дорогах, пишет Юрлига.

В частности, будут пересмотрены положения относительно вождения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, скорости езды и использования средств связи во время управления автомобилем. Также изменения будут касаться использования средств пассивной безопасности и мотоциклетных шлемов.

Пересмотрят и положения относительно прав пешеходов, велосипедистов, и тех, кто использует электромобили, гироборды, гироскутеры и сигвеи. А также – использование системы штрафных баллов при взыскании за нарушения, зафиксированные в автоматическом режиме.

В 2018-2019 годах запланировано разработать проект концепции единой Национальной базы данных дорожного движения. Она будет включать в себя данные о дорогах, анализ рисков, анализ участков концентрации ДТП, показатели безопасности, данные об организации дорожного движения, водителей, ТС.

До 2019 года предусмотрена разработка необходимых актов относительно внедрения системы автоматической фиксации нарушений ПДД. Также запланировано повысить государственный контроль за соблюдением требований безопасности дорожного движения перевозчиками как пассажиров, так и грузов.

А еще планируется внесение изменений в ДБН, предусматривающих устранение поворотов на 180 градусов, прежде всего в местах, где часто происходят ДТП.

Также будут установление нормативные требования для того, чтобы не допускать внесения в процессе эксплуатации изменений в конструкцию ТС, ухудшающих характеристики их безопасности и экологичности.

Эти изменения являются планом мер по реализации Стратегии повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года. Он утвержден распоряжением Кабмина от 28 марта 2018 года № 231-р.

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