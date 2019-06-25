"Безнаказанные звери!" Украинцы назвали виновных в убийствах детей в стране

Украинцы считают, что в массовых убийствах детей, которые произошли за последнее время в стране, виноваты преступники и сами полицейские.

Об этом свидетельствуют результаты опроса на сайте OBOZREVATEL.У респондентов спрашивали: "В Украине убили еще одного ребенка. Кто виноват?".

По 35% полагают, что в смерти детей виноваты "негодяи, которые такое творят". Такое же количество опрошенных возложили вину за смерти на украинскую полицию, которые как "звери почувствовали безнаказанность".

16% респондентов полагают, что родители виноваты в гибели своих детей, ведь за ними "нужно лучше следить".

Также 14% населения ответили: "Какая разница кто виноват? Ребенка уже не вернуть".

Всего в опросе проголосовали 14068 пользователей сайта.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что с начала 2019 года в Украине убили более 50 детей, в связи с чем полиция попросила Верховную Раду усилить защиту детей от насилия.

Ранее в Киеве, возле озера Вырлица, нашли тело девятилетнего Захара Черевко, который исчез 22 июня.

Также стали известны подробности убийства 11-летней Дарины Лукьяненко в Одесской области.

Кроме того, полицейским, которые застрелили 5-летнего ребенка в Переяславе-Хмельницком, нельзя будет предъявить обвинение по статье "умышленное убийство", предусматривающей наказание вплоть до пожизненного тюремного заключения.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!