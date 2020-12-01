У нас есть две крайности: при температуре 37.5 и сатурации 98 размахивать КТ с "матовым стеклом", угрожать горячей линией, если не госпитализируем, или две недели сидеть дома, думать "само пройдет" и поступить с сатурацией 35%.

И, конечно же, умирающе поступить надо с раннего утреца, когда уже оглушение, кожа землисто - баклажанового цвета и дышать нечем. Снова неинвазивная вентиляция (кстати Катерина Ножевникова, твои сипап маски сегодня очень выручили, наши все были заняты.)

Потом плачущие дети, и взрослый сын который переболел. А ведь с каждого телевизора и смартфона вас предупреждали, вы переживете, а ваши родители не факт. Ну ладно, это не с целью страха нагнать.

Голова раскалывалась. Мало того, что всю ночь бегал теплой водой редуктор кислородный поливал(замерз), так еще и утром @опа.

Еду в электричке домой, напротив женщина громко сморкается в платок. Прошу надеть маску. Улыбается, но надевает.

- Девушка, если он так боится, пересядьте, - говорит женщина лет 60.

Боюсь?

- Причем здесь боюсь? Да это просто нормально. Маска не меня защищает, а вас от меня. Вы же потом умирать будете, не я!

- Пф, - ответила бессмертная женщина.

В вагоне в маске человек 10 максимум, остальные "не интубировать".

- Да, маски вредят, - включается в диалог подбуханный мужик, - я вот смотрел. Надо содой полоскать.

Хотелось мужика поколотить. Я в этот момент искренне его ненавидел, выгорание во всей красе.

Диалог сзади.

- электрички походу отменят, локдаун, шоб он так его и так...

- да, задолбали эти власти, смерти нашей хотят.

Серьезно? А маски не пробовали одевать? Ведь те, кто потом будет кричать об отмене электричек, сегодня маски не носят.

К слову, лайфхак, заходите с нарядом полиции в электричку и делаете за раз штрафов на парочку концентраторов.

Мы дежурим по несколько суток подряд, по 11-15 дежурств в месяц, а вы даже маски одеть не можете.

Безнадёжные люди. Мне лишь жаль, что из-за дураков (а их практически большинство), пострадают адекватные люди.

Носите маски, сохраняйте дистанцию. Или не носите - система все равно "легла".

Встретимся по ту сторону кислородной маски.

Адекватным здоровья, а дураков жизнь любит, к сожалению.

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