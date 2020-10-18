Беженец из Луганска подробно рассказал, как в "ЛНР" из детей делают "русского человека"

18-летний Кирилл Самоздря, который родился и вырос в Луганске, после переезда в Киев рассказал, как пропаганда меняет детей на оккупированном Донбассе.

Как пишет "Радио Свобода", когда началась война парню было 12 лет. Кирилл видел изменения школьной системы, провел юность в реалиях комендантского часа и отдыхал в детских лагерях, где учили собирать автомат (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Начались сначала плавные, а затем все более дерзкие изменения в образовательной программе. Вместо истории Украины у нас появилась "история родины". Мы, по сути, изучали историю Российской империи и Советского Союза. Вообще без событий, которые происходили в Украине. Я ничего не знал о Голодоморе, об УПА", – отметил он.

Самоздря учился в лицее с экономико-правовым уклоном и, кроме экономики и права, у них еще была обязательная строевая подготовка.

"Мои одноклассники сдавали зачет по сборке автомата и делали открытки для "ополченцев" на классном часе", – вспоминает юноша.

Программа детских лагерей с какой-то развлекательной, просто направленной на отдых детей, превратилась в пропаганду милитаристской российской повестки.

"Все дети делились на секции: секцию журналистики, секцию МГБ ("Министерство государственной безопасности", – ред.), секцию МВД. У них была своя программа, по которой они весь период в лагере занимались какими-то вещами, опять же, с пророссийским уклоном", – подчеркнул Кирилл.

Вместо дискотек детей учили танцевать вальс, мол, вот, "русские люди танцуют вальс, а весь остальной тупой необразованный некультурный мир танцует что-то примитивное".

"Спортивные секции превратились в секции с начальной военной подготовки. Мы, буквально, разыгрывали сценки: кто был "украинским агрессором", а кто "ополчением ЛНР" и на каких-то столкновениях у нас строилась картина происходящего в Украине", – добавил он.

По словам Самоздри, после выезда из оккупации ему часто говорили, что он "будто-бы из Северной Кореи приехал".

Как сообщал OBOZREVATEL, российские террористы на Донбассе продолжают активную милитаризацию детского воспитания и всячески привлекают школьников к своим пропагандистским мероприятиям.