ИЗ ПИСЕМ В ЛИЧКУ
(публикуется с разрешения автора)
"6 октября: Виктория. Я нахожусь сейчас в Луганской области в Золотом. Здесь идут бои и люди бегут. Примерно около 40 человек "ЛНР" выгнали из своих домов с тем, что могли унести в руках, четырем семьям удалось выйти на нашу территорию.
8 октября
Там жесть. Есть еще история семьи, где 23 сентября отец уезжает на операцию по онкологии, его сопровождает жена, две дочери (21 и 30 лет) остаются на хозяйстве, и в ночь на 24 сентября на официально украинские улицы Набережная и Полевая входят формирования "ЛНР". 29 сентября люди только поняли, что это не украинские войска, а формирования "ЛНР". 29 сентября, в субботу, людям было дано 10 минут на то, чтобы собрать вещи и покинуть свои дома. Дочери, схватив что попало под руку, привязали две сумки к мопеду, забрали членов семьи - овчарку и кота (вместо телевизора) и рванули на территорию Украины. Все, кто не успел выйти на территорию Украины, больше не смогли, за исключением одной бабушки. Сейчас две дочери живут у знакомых людей на ул.2-я Вольная, которая по нескольку раз в день подвергается обстрелам (сам под них попал) и не знают, как сказать отцу, который еще в больнице, что ему и матери некуда больше возвращаться, что там остался его любимый старенький Опель, удочки, блесны, его инструмент и все, что он любил в этой жизни. Одна из дочерей работает на шахте и три месяца уже не видит зарплаты, другая - студентка, и этим все сказано. Вот такие, Виктория у меня бывают истории о простых людях и их судьбах, о которых кроме меня никто больше не знает.
MON 19:48
Саша, можно я это поставлю открытым постом?
TUES 00:14
Конечно да, Виктория.
Вторая история касается 80-летней бабушки, Поддубной Иды Алексеевны, которая жила на ул.Набережная, на которую в ночь на 24 сентября вошли формирования "ЛНР". Эта бабушка не успела уйти на территорию Украины в субботу 29 сентября, а в понедельник было уже поздно. Зацепив с собой сумки с тем, что смогла взять с собой, она выехала на территорию "ЛНР", а оттуда через Изварино, то есть, через открытую границу, в Россию. Из России бабушка автобусом приехала в Лисичанск и оказалась в Золотом на контролируемой территории у своей больной астмой сестры такого же возраста. Эту бабушку мы нашли в Золотом, она отказалась от всех видов помощи, категорически заявив: "Я не буду побираться". Бабушку я привез в Северодонецкий офис УВКБ ООН, где ее слушали в течении сорока минут. Там она тоже отказалась от помощи и подарков, сказала, что хочет уехать в г. Харьков к своей 62-летней дочери, которая на пенсии (1600 гривен) и снимает там комнату. Бабушка помогала дочери снимать комнату, поскольку сама получала шахтерскую пенсию покойного мужа (5 000 гривен) и вот сама оказалась без угла и крыши над головой, на съемной квартире с дочерью в чужом городе на старости лет. Когда я вызвался отвезти ее в Харьков, она долго не соглашалась, настаивая заплатить мне за дорогу. Пришлось и мне "взбрыкнуть", заявив, что за деньги ее не повезу. Сейчас я держу ее в поле зрения. На днях она ложится на операцию в Харькове по удалению катаракты (один глаз у нее слепой совсем, а на другом катаракта), куда, вероятно, потратит последние деньги. За свою преданность Украине, она может попасть в систему "Аркан" (для тех кто не знает - автоматизированная система, куда стекается соответствующая информация от МВД, СБУ, Госпогранслужбы, Национальной полиции, миграционной службы и других органов исполнительной власти), лишиться своей пенсии, поскольку есть отметка о въезде из России, но нет отметки о выезде. В этом случае она и ее дочь фактически будут приговорены, но побираться не будут. Я за них очень волнуюсь. Пенсия у бабушки каждое 22 число, и мне надо как-то с нашим бюрократизмом очень быстро успеть ее восстановить, к тому же после операции она будет некоторое время совсем слепой, а доверенности при получении или восстановлении пенсии не прокатывают. Что-то будем придумывать. Вот такие гордые и достойные люди есть на Украине, Виктория. Какая история интереснее? И все это за одну поездку. Теперь буду ездить с фотоаппаратом. Таких людей надо запечатлять. Приедете в Харьков, Виктория, я Вам эту бабушку покажу. Ее стоит увидеть.
А еще я веду кейс о погибшем в Песках волонтере, который волонтером не признан официально. Помогал старикам и мирным жителям в 2014 году. Убит большим осколком 120-й мины во время боев за Аэропорт (попадание в лоб) и похоронен во дворе своего дома. Дело очень затратное по времени и деньгам. Надо делать эксгумацию. Уголовное дело по данному факту находится у следователя Днепропетровского СБУ. Но если провести эксгумацию, судебно-медицинскую экспертизу, подать в суд иск об установлении факта, имеющего юридическое значение, можно впоследствии признать его волонтером официально и тогда семья, которая сейчас проживает в с. Шевченко Добропольского района и еле сводит концы с концами, сможет получить компенсацию более 1 300 000 гривен. Надо ездить в Днепропетровск и в Доброполье. Накопим денег на бензин, масло и свечи и займемся вплотную этим делом."
Вот такая простая страшная жизнь.
Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.