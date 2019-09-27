Бежал в Крым: СБУ задержала "силовика" наркокартеля "Химпром"

Служба безопасности Украины под руководством Генпрокуратуры задержала одного из членов "силового блока" наркоорганизации "Химпром".

Как сообщал сайт пресс-службы СБУ, преступника взяли на пункте пропуска "Каланчак" на административной границе с временно аннексированным Крымом (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Злоумышленник пытался скрыться на полуостров для избежания уголовной ответственности. Ранее было установлено, что он запугивал свидетелей противоправной деятельности наркогруппировки, в частности через поджог квартир и обстрелы частных домов из гранатометов.

Служба безопасности Украины

По информации СБУ, после "карантина" в Крыму организаторы планировали вернуть злоумышленника к активной "деятельности" в интересах наркосиндиката. Сейчас ему объявлено подозрение в совершении преступления по ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сотрудниками СБУ были задержаны и арестованы 28 активных членов наркоорганизации "Химпром". Правоохранители изъяли почти 10 миллионов долларов, оружие, наркотические средства. Более того, была разоблачена и прекращена деятельность подпольной нарколаборатории, в которой ежемесячно изготавливалось более 200 кг наркотических средств.

Задержали члена нааркоорганизации "Химпром" сайт пресс-службы СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте в Киевской области полиция за сутки изъяла 600 килограмм героина. Общая стоимость наркотиков составила $50 миллионов.

Наркосбыватели из разных стран использовали Киев как "склад" для запрещенных веществ, а дальше переправляли их в другие государства.

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