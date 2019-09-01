"Безграмотная!" Фарион набросилась на новую главу МОН

Украинская языковед, общественный и политический деятель, член политсовета ГО "Свобода" Ирина Фарион раскритиковала новоизбранную руководительницу МОН Анну Новосад за пост в соцсети.
Так, Фарион заявила, что министр сделала множество ошибок, описав в Facebook работу Новой украинской школы и своих приоритетов на должности.
Языковед даже исправила некоторые ошибки Новосад, однако в постскриптуме извинилась перед подписчиками, что пропустила некоторые.
Новосад и Фарион
Коллаж
"На глаза лезет нелепое сообщение новой беды для образования и науки, достойной преемнице, как это видно из безграмотного сообщения, Табачника, Квита, Гриневич – тов. Новосад. Все эти люди для меня с одного синонимического ряда. Все они разрушители украинского национального образования", – возмутилась Фарион.
Facebook Ірина Фаріон
Facebook Ірина Фаріон
Напомним:
Процедура передачи полномочий от Лилии Гриневич к 11-му министру образования и науки Анне Новосад состоялась 30 августа.
Новосад рассказала о первых планах на посту министра.
Опубликовано досье новоназначенной Анны Новосад.
Как писал OBOZREVATEL, ранее Ирина Фарион назвала местью россиянам масштабные лесные пожары в Сибири.
Она также заявила, что во вторжении российских оккупантов на Донбасс якобы виноваты русскоязычные украинцы, которые живут там.
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