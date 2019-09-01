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"Безграмотная!" Фарион набросилась на новую главу МОН

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Украинская языковед, общественный и политический деятель, член политсовета ГО "Свобода" Ирина Фарион раскритиковала новоизбранную руководительницу МОН Анну Новосад за пост в соцсети.

Так, Фарион заявила, что министр сделала множество ошибок, описав в Facebook работу Новой украинской школы и своих приоритетов на должности.

Языковед даже исправила некоторые ошибки Новосад, однако в постскриптуме извинилась перед подписчиками, что пропустила некоторые.

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"Или московиты, или уроды!" Фарион жестко высказалась о русскоязычных украинцах

Новосад и Фарион

Новосад и Фарион

Коллаж

"На глаза лезет нелепое сообщение новой беды для образования и науки, достойной преемнице, как это видно из безграмотного сообщения, Табачника, Квита, Гриневич – тов. Новосад. Все эти люди для меня с одного синонимического ряда. Все они разрушители украинского национального образования", – возмутилась Фарион.

"Безграмотная!" Фарион набросилась на новую главу МОН

Facebook Ірина Фаріон

"Безграмотная!" Фарион набросилась на новую главу МОН

Facebook Ірина Фаріон

Напомним:

Как писал OBOZREVATEL, ранее Ирина Фарион назвала местью россиянам масштабные лесные пожары в Сибири.

Она также заявила, что во вторжении российских оккупантов на Донбасс якобы виноваты русскоязычные украинцы, которые живут там.

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Тема
Образование в Украине
Персоны
Ирина Фарион Анна Новосад
Место
Украина
Теги
украинский язык скандалы Министерство образования Украины соцсети
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