"Безграмотная!" Фарион набросилась на новую главу МОН

Украинская языковед, общественный и политический деятель, член политсовета ГО "Свобода" Ирина Фарион раскритиковала новоизбранную руководительницу МОН Анну Новосад за пост в соцсети.

Так, Фарион заявила, что министр сделала множество ошибок, описав в Facebook работу Новой украинской школы и своих приоритетов на должности.

Языковед даже исправила некоторые ошибки Новосад, однако в постскриптуме извинилась перед подписчиками, что пропустила некоторые.

Новосад и Фарион Коллаж

"На глаза лезет нелепое сообщение новой беды для образования и науки, достойной преемнице, как это видно из безграмотного сообщения, Табачника, Квита, Гриневич – тов. Новосад. Все эти люди для меня с одного синонимического ряда. Все они разрушители украинского национального образования", – возмутилась Фарион.

Facebook Ірина Фаріон

Facebook Ірина Фаріон

Напомним:

Как писал OBOZREVATEL, ранее Ирина Фарион назвала местью россиянам масштабные лесные пожары в Сибири.

Она также заявила, что во вторжении российских оккупантов на Донбасс якобы виноваты русскоязычные украинцы, которые живут там.

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