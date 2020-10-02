Бездействие власти в решении проблемы лесных пожаров стоит человеческих жизней, – Фирсов

Лесные пожары ежегодно уничтожают десятки гектаров насаждений и забирают человеческие жизни. Однако государство до сих пор не принимает системных и комплексных мер для недопущения пожаров или хотя бы минимизации их последствий. Об этом на своей странице в Фейсбук написал лидер партии "Экологическая Альтернатива" Егор Фирсов.

Политик подчеркнул: только последние возгорания на Луганщине привели к ряду тяжелых последствий.

"На Луганщине сгорело более 13 000 гектаров леса состоянию на 2 октября. Для понимания масштаба – это больше чем 18 000 футбольных полей. Только представьте себе эту площадь! Но самое худшее в этих пожарах – человеческие потери. Последний лесной пожар унес 9 жизней", – написал Фирсов.

Он подчеркнул, что масштабные лесные пожары для Украины давно стали привычным явлением.

"С регулярностью раз в два месяца в Украине возникают масштабные лесные пожары, которые уничтожают лес тысячами гектар. Каждый госорган озвучивает свою версию причин, по которым горит лес, но реальным расследованием никто не занимается. Через несколько дней все забывают, и переключаются на следующую актуальную тему", – считает политик.

По мнению Фирсова, ситуацию могла бы исправить взвешенная государственная политика и анализ ошибок. Впрочем, пока ни первого, ни второго политик не видит.

"Похоже, что министерство экологии просто не способно довести это дело до конца. Нет ни выводов, ни стратегий, ни разбора вопрос, почему так произошло и что надо делать. Если правительство срочно не обратит внимание на эти комплексные проблемы, лес превратится в нечто очень редкое и уникальное. Потому что именно в это время Луганщина все еще пылает, леса становится все меньше, но выводы, к сожалению, в нашем государстве делать некому", – резюмировал Фирсов.

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