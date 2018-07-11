Без зонта не обойтись: по всей Украине резко ухудшится погода

В среду, 11 июля, на всей территории Украины ожидаются дожди.

Жара при этом отступать не собирается. Погоду будет определять поле пониженного атмосферного давления, сообщает Укргидрометцентр.

При этом в отдельных регионах погодные условия резко ухудшатся.

Ветер будет северо-восточный, 5-10 м/с, днем в центральных, южных и восточных областях при грозах ожидаются отдельные шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 24-29°, в южных и восточных областях ночью 18-24°, днем 30-35°.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшие две недели в Украине сохранится жаркая погода, временами пройдут дожди.