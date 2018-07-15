Без жары, но с заморозками: прогноз погоды на лето и осень

В Украине до конца лета погода не будет экстремально жаркой, только в отдельные дни температура воздуха будет достигать около 30 градусов, а в среднем – 25-28 тепла.

Об этом рассказала в интервью "Укринформу" доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова, отметив, что уже осенью довольно рано придут заморозки.

По ее словам, существенное изменения погоды в Украину придет в конце июля.

"В июле катастрофических условий я не вижу по расчету моей модели долгосрочного прогнозирования. В середине месяца температура должна повыситься, и будет суше. Осадки на протяжении месяца будут чаще в отдельные дни, чем в предыдущих месяцах. В начале третьей декады в восточных областях возможны ливневые осадки. На оставшейся территории следует ожидать осадки ближе к концу месяца, они будут связаны с похолоданием, но не сильным. В конце июля будет смена погодных условий", – рассказала Мартазинова.

Также эксперт прогнозирует, что в августе будет меньше дождей и, начиная со второй половины месяца, будут отмечаться более засушливые процессы.

В то же время осень обещает быть не очень приятной – серьезное похолодание может прийти в Украину довольно рано.

"Сентябрь будет очень сухим и неустойчивым, а октябрь – холодным, особенно со второй половины месяца. Во второй половине октября могут быть уже заморозки, это однозначно", – подчеркнула Мартазинова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшие годы для Украины, а особенно для ее юга, станет привычным такое разрушительное стихийное бедствие, как смерчи.