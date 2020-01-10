Без воды, света и интернета: украинец рассказал об ужасах жизни в "ЛНР"

В Алчевске на оккупированной Россией территории Луганской области горожане жалуются на просто невыносимую жизнь при порядках "русского мира".

По словам местного жителя Антона, там люди сутками ждут воды и света, зарплаты редко превышают десять тысяч рублей, в городе нет даже банков. Рассказ парня приводит издание TJournal.

"Я прожил в Алчевске больше 17 лет до поступления в вуз и уехал в июле 2014 года. Так совпало, что именно в этот момент в мой регион пришла война, которая заменила украинский флаг на флаг "Луганской народной республики", – признался он.

Украинец рассказал об ужасах жизни в оккупированном Алчевске

Парень подчеркнул, что якобы не хочет вдаваться в политику и рассказывать, кто прав, а кто виноват. Так как, считает, "в сложившейся ситуации нет правых, а виновные – все причастные".

Антон добавил, что в июне 2018 года закончил обучение, а в декабре вернулся в родной город. До этого он ежегодно посещал его в течение четырех лет. Но те поездки были короткими и не вызывали у него "такого ужаса, как последний год пребывания здесь". Поэтому он решил поделиться несколькими фактами о том, как живут алчевцы.

Среди них парень назвал отсутствие в городе горячей воды, тогда как холодную в дома жителей подают по графику. Также при "русском мире" в Алчевске нет мобильного интернета, а в кино почти не показывают зарубежные фильмы.

Скриншот киноафиши tjournal.ru

Люди жалуются на завышенные цены на коммуналку и мизерные зарплаты – не больше десяти тысяч рублей в месяц. Несмотря на это, добавил Антон, многие получают российские паспорта, потому что документы "ЛНР" не признают нигде, кроме России.

При этом среди хорошего парень отметил только самих алчевцев.

"Главная ценность региона – его жители. Мне понадобился год, чтобы понять: местное население не поддерживает "ЛНР", "ДНР", Украину, Россию или кого-то еще. Люди хотят простой, но достойной жизни и готовы ради этого не просто работать, а пахать так, как большинство не готовы ни в Киеве, ни в Москве", – подытожил свой рассказ Антон.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "ДНР", которые лечатся в больницах псевдореспублики, пожаловались на отсутствие там лекарств и еды. По их словам, они выживают только благодаря тому, что провизию приносят некоторые местные жители.

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