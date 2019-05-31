Без воды, но с уголовниками на свободе: стало известно о масштабных проблемах "ДНР"

В оккупированных районах Донецкой области за пять лет "власти" террористов "ДНР" накопилось множество катастрофических проблем.

Об этом "Апострофу" рассказал военных обозреватель Юрий Карин. По его словам, над "ДНР" нависла угроза экологической катастрофы из-за проблем с шахтами, а именно износа оборудования, отсутствия должного финансирования и нехватка специалистов по поддержанию действующих и законсервированных шахт.

Также одной из ключевых проблем "ДНР" является нехватка питьевой воды. "Коммунальное предприятие "Вода Донбасса" - главный источник водоснабжения на оккупированных территориях - хотят отключить от электроэнергии. Возмущенный народ успокаивают наличием резервных запасов. Но этих запасов хватит приблизительно на 6 месяцев с учетом экономии воды – 10 литров на человека в сутки. А чтобы возобновить нормальное водоснабжение, хотят запустить водоканал с территории РФ, на строительство которого понадобится от 2,5 до 3 лет и еще пару десятков миллионов рублей, которых в российском бюджете для оккупированных территорий Украины уже попросту нет", - пишет Карин.

"Чтобы сэкономить так называемые государственные деньги – резко сокращают количество бюджетников, экономят на "пайке" и выпускают с мест лишения свободы заключенных. Что приводит к росту и без того немалого уровня преступности", - добавил он.

Фанаты "ДНР"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в "Л/ДНР" планируется ликвидация представителей высшего руководства "республик".

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