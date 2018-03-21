Без воды и пищи: украинцев 10 часов не выпускали из самолета в Одессе

В аэропорту "Одесса" из-за задержки рейса, который должен был лететь в Анкару, сотню пассажиров заблокировали на 10 часов внутри самолета.

Людей запустили на борт после регистрации: самолет Boeing 737 компании Pegasus должен был вылететь в Турцию, передает ТСН.

Сначала поступило сообщение о минировании самолета, после чего - о технической неисправности. Позже сообщили о невозможности взлета из-за неблагоприятной погоды, хотя другие самолеты покидали взлетную полосу.

На борту люди находились без воды и еды. У пассажиров случился нервный срыв, в результате произошла драка.

После вмешательства журналистов тем, кто не хотел лететь, разрешили покинуть борт. Многие пассажиры в результате пропустили стыковые рейсы в Турции и опоздали на деловые встречи.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в "Борисполе" туристов 4 часа продержали в самолете, не давая воды.