Украинские военные из 93-й ОМБр Холодный Яр не первый год находятся на месте дислокации в пгт Черкасское, Днепропетровская область без воды и канализации.

Об этом в Facebook сообщает волонтер Ольга Омелянчук, рассказав о бытовых "ужасах".

"Военные, как мы знаем, люди (в большинстве своем) вообще не нежные. Но каплю бесит, что ты (не на полигоне и не на войне) не можешь: слить воду в унитазе (представляете, как спустя неделю без воды выглядят уборные в казармах?); умыться и почистить зубы; принять душ и т.д", – говорится в сообщении.

Омелянчук отмечает, что по словам экспертов для ППД (пункт постоянной дислокации – Ред.) нужна новая скважина, а военному городку – замена труб. А пока военные носят воду в часть в пластиковых бутылках.

"Сегодня, 5 ноября, бойцам сообщили, что вот-вот приедет водовозка. Ее тут ждут почти неделю и носят воду в бутылях. Когда техническую воду привезут – военные поделятся ею с местными", – негодовала волонтер.

Журналист Анастасия Федченко в соцсети отметила, что за последние недели воды в ППД не было совсем.

"А вы давно мылись из ковшика? А какашки в унитазе давно смывали из бутылки водой, принесенной с какой скважины за пару километров?.. На перебои с водой друзья-холодноярцы жаловались мне с тех пор вышли на ППД, но в последние две недели их жизни стало действительно невыносимым, потому что именно столько времени воды не от слова совсем", – сообщала она.

Военные ВСУ Газета 2000

При этом украинским бойцам на горячей линии Министерства обороны ответили, что вода будет, однако сроки не назвали: "Новые трубы кладут. Вода будет".

"Ирония в том, что крупнейшая река Украины и одна из крупнейших рек в мире – Днепр – совсем рядом… Но они носят воду из какой скважины, они пытаются экономить, но мыться в ковшик в 21 веке, когда вскоре люди полетят в космос и придумают, как лечить рак – это дно и пи*дец. "Сейчас у нас идет дождь, а я думаю, почему не август, я хотя бы под дождем помылся", – говорит мне человек, который воюет пять лет. Я хочу, чтобы люди в армии прекратили работать в средневековых условиях", – писала Федченко.

Вода в бутылях Facebook\Ольга Омелянчук

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