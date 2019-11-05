Главная Новости
5 ноября • обновлено в 14:46
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Без воды, душа и туалета: соцсети поразила история о "средневековой" жизни бойцов ВСУ. Фото

Читать материал на украинском

Украинские военные из 93-й ОМБр Холодный Яр не первый год находятся на месте дислокации в пгт Черкасское, Днепропетровская область без воды и канализации.

Об этом в Facebook сообщает волонтер Ольга Омелянчук, рассказав о бытовых "ужасах".

"Военные, как мы знаем, люди (в большинстве своем) вообще не нежные. Но каплю бесит, что ты (не на полигоне и не на войне) не можешь: слить воду в унитазе (представляете, как спустя неделю без воды выглядят уборные в казармах?); умыться и почистить зубы; принять душ и т.д", – говорится в сообщении.

Новости
В штабе ООС рассказали, что будет после отвода войск на Донбассе

Омелянчук отмечает, что по словам экспертов для ППД (пункт постоянной дислокации – Ред.) нужна новая скважина, а военному городку – замена труб. А пока военные носят воду в часть в пластиковых бутылках.

"Сегодня, 5 ноября, бойцам сообщили, что вот-вот приедет водовозка. Ее тут ждут почти неделю и носят воду в бутылях. Когда техническую воду привезут – военные поделятся ею с местными", – негодовала волонтер.

Журналист Анастасия Федченко в соцсети отметила, что за последние недели воды в ППД не было совсем.

"А вы давно мылись из ковшика? А какашки в унитазе давно смывали из бутылки водой, принесенной с какой скважины за пару километров?.. На перебои с водой друзья-холодноярцы жаловались мне с тех пор вышли на ППД, но в последние две недели их жизни стало действительно невыносимым, потому что именно столько времени воды не от слова совсем", – сообщала она.

Военные ВСУ

Военные ВСУ

Газета 2000

При этом украинским бойцам на горячей линии Министерства обороны ответили, что вода будет, однако сроки не назвали: "Новые трубы кладут. Вода будет".

"Ирония в том, что крупнейшая река Украины и одна из крупнейших рек в мире – Днепр – совсем рядом… Но они носят воду из какой скважины, они пытаются экономить, но мыться в ковшик в 21 веке, когда вскоре люди полетят в космос и придумают, как лечить рак – это дно и пи*дец. "Сейчас у нас идет дождь, а я думаю, почему не август, я хотя бы под дождем помылся", – говорит мне человек, который воюет пять лет. Я хочу, чтобы люди в армии прекратили работать в средневековых условиях", – писала Федченко.

Вода в бутылях

Вода в бутылях

Facebook\Ольга Омелянчук

Как сообщал OBOZREVATEL, в здании таможни в городе Чоп прорвало канализацию, и туалет залило фекалиями.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Место
Украина Днепр
Тег
Генеральный штаб ВСУ
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
8
11
Смешно
1
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
фил филипыч
фил филипыч
я думал киборги не пьют и не срут. ониж железные
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"мыться в ковшик в 21 веке, когда вскоре люди полетят в космос и придумают, как лечить рак – это дно и пи*дец."... Так 12 апреля 1961 года уже полетели! А в остальном, да, правда. Вся Украина это дно и пи*дец.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
не дождетесь
не дождетесь
Интересно, а как давно они там, если не знают, что люди уже полетели в космос?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения